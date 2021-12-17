В рамках 21-го тура испанской Сегунды «Жирона» в домашнем поединке сыграет против «Бургосом». Матч состоится 17 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Жирона» — «Бургос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она пока идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка.

Каталонцы в этом первенстве восемь раз праздновали виктории, столько же раз они уходили с поля поверженными, а также четыре встречи свели вничью. Разница мячей составляет 26:24.

В отрезке последних пяти матчей «жирондинцы» теряли очки только в двух случаях, проиграв на выезде «Эйбару» 2:4 и расписав гостевую мировую с «Ибицей» 1:1 в прошлом туре. Между этими играми они разгромили дома «Леганес» со счетом 3:0.

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17 из 28 общих баллов «Жирона» смогла добыть в родных стенах, пять матчей выиграв, дважды сыграв вничью и потерпев три неудачи.

«Бургос»

«Бургос» поднялся по итогам прошлого сезона из третьей лиги. И на текущий момент в Сегунде он набрал те же 28 баллов, что и предстоящий соперник.

Новичок второго дивизиона имеет такие же показатели, но имеет немного хуже разницу мячей — 20:18. Последний отрезок он провел очень удачно, выиграв три игры подряд «всухую».

В данный период «бело-черные» в гостях одолели вторую команду «Реал Сосьедада» 1:0, а также в родных стенах справились с «Малагой» 3:0 и «Фуэнлабрадой» 2:0 в минувшем туре.

Только восемь из 28 баллов «Бургос» заработал в этом первенстве вне родных стен, дважды выиграв при двух мировых исходах и шести фиаско.

Прогноз и ставка на «Жирона» — «Бургос»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.66.

На викторию «Бургоса» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.74.

И хотя эти команды являются соседями по турнирке, но новичок Сегунды слабо играет в гостях, поэтому в этом сражение отдаем предпочтение хозяевам, на которых стами с форой -1.