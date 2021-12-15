«Верона» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Команда Игора Тудора является крепким середняком Серии А. Веронцы занимают 11 место, имея в своем активе 23 очка.

В минувшем туре же «Верона» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила более мощной «Аталанте» (1:2).

Вся атака команды держится на Джованни Симеоне. Форвард забил 12 мячей в 15 поединках Серии А.

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Из пяти последних очных битв с «Эмполи» земляки Монтекки и Капулетти добыли две победы при двух поражениях. Причем чаще всего поединки между клубами завершались вничью.

«Эмполи»

Эта команда все еще осваивается в элите итальянского футбола. Правда, на сей раз «Эмполи» вряд ли сразу же вылетит в Серию В.

Более того, «Эмполи» сейчас находится на 7 месте. А вот проблемы в обороне никуда не деваются: пропущено 29 мячей в 17 поединках.

К слову, в минувшем туре Серии А команда добыла сенсационную победу. На выезде был обыгран «Наполи» (0:1).

«Эмполи» добыл две победы в двух последних поединках. К слову, последнее поражение пришлось как раз на матч с… «Вероной» (2:1) в конце ноября.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.89, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 3.76.

«Верона» наверняка сыграет активно в атаке.

Гости пропускают многовато, к тому же много сил затратили для победы в Неаполе .

Атака во главе с Джованни Симеоне наверняка сделает свое дело. Наши прогноз и ставка — Фора «Вероны» -0.75 с коэффициентом 2.13.