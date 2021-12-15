«Верона»
Команда Игора Тудора является крепким середняком Серии А. Веронцы занимают 11 место, имея в своем активе 23 очка.
В минувшем туре же «Верона» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила более мощной «Аталанте» (1:2).
Вся атака команды держится на Джованни Симеоне. Форвард забил 12 мячей в 15 поединках Серии А.
Из пяти последних очных битв с «Эмполи» земляки Монтекки и Капулетти добыли две победы при двух поражениях. Причем чаще всего поединки между клубами завершались вничью.
«Эмполи»
Эта команда все еще осваивается в элите итальянского футбола. Правда, на сей раз «Эмполи» вряд ли сразу же вылетит в Серию В.
Более того, «Эмполи» сейчас находится на 7 месте. А вот проблемы в обороне никуда не деваются: пропущено 29 мячей в 17 поединках.
К слову, в минувшем туре Серии А команда добыла сенсационную победу. На выезде был обыгран «Наполи» (0:1).
«Эмполи» добыл две победы в двух последних поединках. К слову, последнее поражение пришлось как раз на матч с… «Вероной» (2:1) в конце ноября.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.89, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 3.76.
«Верона» наверняка сыграет активно в атаке.
Гости пропускают многовато, к тому же
Атака во главе с Джованни Симеоне наверняка сделает свое дело. Наши прогноз и ставка — Фора «Вероны» -0.75 с коэффициентом 2.13.