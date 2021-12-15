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    «Верона» снова обыграет «Эмполи»?

    «Верона» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Кубок Италии, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Эмполи»
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    Джованни Симеоне
    «Верона» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Верона»

    Команда Игора Тудора является крепким середняком Серии А. Веронцы занимают 11 место, имея в своем активе 23 очка.

    В минувшем туре же «Верона» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила более мощной «Аталанте» (1:2).

    Вся атака команды держится на Джованни Симеоне. Форвард забил 12 мячей в 15 поединках Серии А.

    Все прогнозы на футбол

    Из пяти последних очных битв с «Эмполи» земляки Монтекки и Капулетти добыли две победы при двух поражениях. Причем чаще всего поединки между клубами завершались вничью.

    «Эмполи»

    Эта команда все еще осваивается в элите итальянского футбола. Правда, на сей раз «Эмполи» вряд ли сразу же вылетит в Серию В.

    Более того, «Эмполи» сейчас находится на 7 месте. А вот проблемы в обороне никуда не деваются: пропущено 29 мячей в 17 поединках.

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    • К слову, в минувшем туре Серии А команда добыла сенсационную победу. На выезде был обыгран «Наполи» (0:1).

    «Эмполи» добыл две победы в двух последних поединках. К слову, последнее поражение пришлось как раз на матч с… «Вероной» (2:1) в конце ноября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.89, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 3.76.

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    «Верона» наверняка сыграет активно в атаке.

    Гости пропускают многовато, к тому же много сил затратили для победы в Неаполе.

    Атака во главе с Джованни Симеоне наверняка сделает свое дело. Наши прогноз и ставка — Фора «Вероны» -0.75 с коэффициентом 2.13.

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    «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Верона» снова обыграет «Эмполи»?
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