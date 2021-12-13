В матче 22 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Шеффилд Юнайтед» примет КПР. Встреча состоится 13 декабря на «Бремелл Лейн». Начало в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» занимают 13 место в таблице с 29 очками и от зоны плей-офф их отделяют 6 пунктов. Победная серия, состоящая из трех матчей, вселяет надежду на то, что команда продолжит подниматься по таблице.

«Шеффилд Юнайтед» встретил настоящее сопротивление в прошлом матче с «Кардиф Сити», который завершился победой хозяев со счетом 3:2. Победным стал гол Дэвида Макголдрик.

Перед этим хозяев всухую победили «Рединг» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:0). Таким образом, «Шеффилд» набрал 8 побед в 21 матче.

Все прогнозы на футбол

Травмированы Джон Флэк, Робин Ольсен и Риан Брюстер.

КПР

Гости занимают пятую позицию в таблице. У них 35 очков, 10 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

В прошлом туре прервалась 6-матчевая беспроигрышная серия команды, в которой было 5 побед. КПР уступил на своем поле «Сток Сити» с сухим счетом 2:0.

До поражения КПР обыграл «Лутон» 2:0 и «Хаддерсфилд» 1:0. Ноябрь команда закрыла выездной победой над «Дерби» со счетом 2:1.

КПР не проигрывает в чужих стенах уже три выступления подряд.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу «Шеффилд Юнайтед» — 1.81 против 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

«Клинки» набрали хорошую форму и выиграли три матча подряд, тогда как КПР оступился в прошлом туре и теперь серию столичного коллектива обнулилась.

Поражение могло негативно сказаться на гостях, а вот первая за 2 месяца домашняя победа над «Бристолем» явно прибавила «Шеффилду» уверенности. Ставка — победа хозяев.