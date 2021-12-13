ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вырвал победу в конце матча«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» Марко АсенсиоПримера. «Севилья» победила «Атлетик», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико»
  • 08:49
    • Оливейра задушил Порье и защитил пояс UFC
  • 08:43
    • Нуньес проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269
  • 08:28
    • Ломаченко победил Комми единогласным решением судей
  • 05:47
    • «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС
  • 00:42
    • Ибрагимович спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
  • 22:26
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»
  • 20:55
    • Дубль Гаджимурадова помог «Уралу» разгромить «Ростов»
    Все новости спорта

    Выиграют ли «клинки» в четвертый раз подряд?

    «Шеффилд Юнайтед» — КПР. Прогноз (к. 1.81) и ставки на футбол, Чемпионшип, 13 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — КПР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Брюстер
    В матче 22 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Шеффилд Юнайтед» примет КПР. Встреча состоится 13 декабря на «Бремелл Лейн». Начало в 22:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» занимают 13 место в таблице с 29 очками и от зоны плей-офф их отделяют 6 пунктов. Победная серия, состоящая из трех матчей, вселяет надежду на то, что команда продолжит подниматься по таблице.

    «Шеффилд Юнайтед» встретил настоящее сопротивление в прошлом матче с «Кардиф Сити», который завершился победой хозяев со счетом 3:2. Победным стал гол Дэвида Макголдрик.

    Перед этим хозяев всухую победили «Рединг» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:0). Таким образом, «Шеффилд» набрал 8 побед в 21 матче.

    Все прогнозы на футбол

    Травмированы Джон Флэк, Робин Ольсен и Риан Брюстер.

    КПР

    Гости занимают пятую позицию в таблице. У них 35 очков, 10 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

    В прошлом туре прервалась 6-матчевая беспроигрышная серия команды, в которой было 5 побед. КПР уступил на своем поле «Сток Сити» с сухим счетом 2:0.

  • Рекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • Главные события первой части заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов
  • 08/12/2021

    • До поражения КПР обыграл «Лутон» 2:0 и «Хаддерсфилд» 1:0. Ноябрь команда закрыла выездной победой над «Дерби» со счетом 2:1.

    КПР не проигрывает в чужих стенах уже три выступления подряд.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу «Шеффилд Юнайтед» — 1.81 против 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Клинки» набрали хорошую форму и выиграли три матча подряд, тогда как КПР оступился в прошлом туре и теперь серию столичного коллектива обнулилась.

    Поражение могло негативно сказаться на гостях, а вот первая за 2 месяца домашняя победа над «Бристолем» явно прибавила «Шеффилду» уверенности. Ставка — победа хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  7.40
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Труа — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.911.97
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анже — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Выиграют ли «клинки» в четвертый раз подряд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры