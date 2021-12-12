В 20-м туре испанской Сегунды «Леганес» дома сыграет с «Понферрадиной». Игра пройдет на стадионе «Бутарка» 12 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Леганес» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока не радует своих болельщиков.

На данный момент клуб из пригорода Мадрида с 21 баллом идет вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на два пункта. За 19 проведенных игр он пять раз победил при шести ничьих и восьми фиаско.

К данной игре «огурцы» подходят после крупного гостевого поражения от «Жироны» со счетом 0:3. Правда, перед этим у них была 6-матчевая беспроигрышная серия, где они четыре раза победили и дважды сыграли вничью.

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«Леганес» в текущем чемпионате на своем поле выиграл пока только две игры из девяти. Еще он четырежды проигрывал три поединка закончил вничью.

«Понферрадина»

«Понферрадина» с 35 зачетными баллами находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды. Лидеру она проигрывает много, а вот конкуренты находятся совсем рядом.

За всю турнирную дистанцию «сине-белые» смогли отпраздновать десять викторий, пять встреч свели вничью и потерпели лишь четыре неудачи, забили 26 голов, пропустили на десять меньше.

Леонцы вышли победителями из своих последних встреч чемпионата. В этот период они в гостях одолели 1:0 «Ибицу», а также в родных стенах справились с хихонским «Спортингом» 4:1 и «Мирандесем» 2:1.

Только 14 из 35 баллов «Понфа» заработала вдали от дома, победив в четырех встречах при трех фиаско и двух мировых исходах.

В прошлом сезоне «Понферрадина» в матчах с «Леганесам» набрала четыре очка, выиграв 3:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.02, победа «Понферрадины» — 3.90, ничья — 3.24.

Как правило, между собой эти клубы играют результативно, да и в последнее время матчи с их участием приносят верховые исходы. В общем, здесь ждем хотя бы пару забитых мячей.