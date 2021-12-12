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    Будет несколько забитых мячей?

    «Леганес» — «Понферрадина». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Испании, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Понферрадина»
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    «Леганес»
    В 20-м туре испанской Сегунды «Леганес» дома сыграет с «Понферрадиной». Игра пройдет на стадионе «Бутарка» 12 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Леганес» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Декабря 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Понферрадина Понферрадина
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Леганес — Понферрадина

  • 1
  • 2.00
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  • 3.20
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  • 4.20
  • Ставка!
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    «Леганес»

    «Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока не радует своих болельщиков.

    На данный момент клуб из пригорода Мадрида с 21 баллом идет вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на два пункта. За 19 проведенных игр он пять раз победил при шести ничьих и восьми фиаско.

    К данной игре «огурцы» подходят после крупного гостевого поражения от «Жироны» со счетом 0:3. Правда, перед этим у них была 6-матчевая беспроигрышная серия, где они четыре раза победили и дважды сыграли вничью.

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    «Леганес» в текущем чемпионате на своем поле выиграл пока только две игры из девяти. Еще он четырежды проигрывал три поединка закончил вничью.

    «Понферрадина»

    «Понферрадина» с 35 зачетными баллами находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды. Лидеру она проигрывает много, а вот конкуренты находятся совсем рядом.

    За всю турнирную дистанцию «сине-белые» смогли отпраздновать десять викторий, пять встреч свели вничью и потерпели лишь четыре неудачи, забили 26 голов, пропустили на десять меньше.

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  • 08/12/2021

    • Леонцы вышли победителями из своих последних встреч чемпионата. В этот период они в гостях одолели 1:0 «Ибицу», а также в родных стенах справились с хихонским «Спортингом» 4:1 и «Мирандесем» 2:1.

    Только 14 из 35 баллов «Понфа» заработала вдали от дома, победив в четырех встречах при трех фиаско и двух мировых исходах.

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    В прошлом сезоне «Понферрадина» в матчах с «Леганесам» набрала четыре очка, выиграв 3:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.02, победа «Понферрадины» — 3.90, ничья — 3.24.

    Как правило, между собой эти клубы играют результативно, да и в последнее время матчи с их участием приносят верховые исходы. В общем, здесь ждем хотя бы пару забитых мячей.

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    «Леганес» — «Понферрадина»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет несколько забитых мячей?
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