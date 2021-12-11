ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы «Бавария» — «Барселона»Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
  • 08:09
    • Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
  • 00:27
    • Сборная России примет Польшу на стадионе «Лужники»
    Все новости спорта

    Обойдет ли «Валенсия» «Барселону»?

    «Валенсия» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 11 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Валенсия» занимает восьмое место
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Декабря 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
    •

    Коэффициенты на матч Валенсия — Эльче

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» имеет в своей копилке 22 очка, и находится в турнирной таблице Примеры на восьмой строчке, уступая седьмой «Барселоне» одним баллом.

    «Летучие мыши» превосходно стартовали в сезоне, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В последующих же 11 встречах первенства он отпраздновали только одну викторию.

    После этого левантийцы последующие три игры неизменно заканчивали вничью. В прошлом туре им удалось вернуться на победный путь, обыграв «Сельту» (2:1) в гостях.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед этой викторией также был выигрыш против «Утрильяса» (3:0) в Кубке Испании. Таким образом, шесть последних матчей клуб не проиграл.

    «Эльче»

    «Эльче» находится на 16-й строчке после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 15 очков.

    До декабря безвыигрышная серия «Эльче» длилась два месяца. До этого команда Франсиско выигрывала еще в начале октября.

  • «Барселона» покинула элиту европейского футбола. Каковы перспективы каталонцев?
  • «Барселона» впервые за много лет не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов
  • Вчера

    • После этого «Эльче» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. В позапрошлом туре «бело-зеленые» поделили очки с «Осасуной» (1:1).

    Наконец, в прошлом туре коллектив победил дома «Кадис» (3:1). Между этими играми он прошел «Лейоа» (3:1) в Кубке Испании.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мариуполь — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Северсталь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кёльн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Валенсия» «Барселону»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры