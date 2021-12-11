Коэффициенты на матч Валенсия — Эльче
«Валенсия»
«Валенсия» имеет в своей копилке 22 очка, и находится в турнирной таблице Примеры на восьмой строчке, уступая седьмой «Барселоне» одним баллом.
«Летучие мыши» превосходно стартовали в сезоне, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В последующих же 11 встречах первенства он отпраздновали только одну викторию.
После этого левантийцы последующие три игры неизменно заканчивали вничью. В прошлом туре им удалось вернуться на победный путь, обыграв «Сельту» (2:1) в гостях.
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Перед этой викторией также был выигрыш против «Утрильяса» (3:0) в Кубке Испании. Таким образом, шесть последних матчей клуб не проиграл.
«Эльче»
«Эльче» находится на 16-й строчке после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 15 очков.
До декабря безвыигрышная серия «Эльче» длилась два месяца. До этого команда Франсиско выигрывала еще в начале октября.
После этого «Эльче» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. В позапрошлом туре «бело-зеленые» поделили очки с «Осасуной» (1:1).
Наконец, в прошлом туре коллектив победил дома «Кадис» (3:1). Между этими играми он прошел «Лейоа» (3:1) в Кубке Испании.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.