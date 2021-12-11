«Валенсия» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» имеет в своей копилке 22 очка, и находится в турнирной таблице Примеры на восьмой строчке, уступая седьмой «Барселоне» одним баллом.

«Летучие мыши» превосходно стартовали в сезоне, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В последующих же 11 встречах первенства он отпраздновали только одну викторию.

После этого левантийцы последующие три игры неизменно заканчивали вничью. В прошлом туре им удалось вернуться на победный путь, обыграв «Сельту» (2:1) в гостях.

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Перед этой викторией также был выигрыш против «Утрильяса» (3:0) в Кубке Испании. Таким образом, шесть последних матчей клуб не проиграл.

«Эльче»

«Эльче» находится на 16-й строчке после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 15 очков.

До декабря безвыигрышная серия «Эльче» длилась два месяца. До этого команда Франсиско выигрывала еще в начале октября.

После этого «Эльче» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. В позапрошлом туре «бело-зеленые» поделили очки с «Осасуной» (1:1).

Наконец, в прошлом туре коллектив победил дома «Кадис» (3:1). Между этими играми он прошел «Лейоа» (3:1) в Кубке Испании.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.