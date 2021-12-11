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    Сможет ли «Арминия» продлить беспроигрышную серию с «Гертой»?

    «Герта» — «Арминия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, Бундеслига, 11 декабря 2021 года

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    В матче 15 тура немецкой Бундеслиги «Герта» и «Арминия» проведут очную встречу, которая состоится 11 декабря в Берлине. Начало в 17:30 мск. «Герта» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Декабря 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Арминия Арминия
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    Коэффициенты на матч Герта — Арминия

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  • 3.50
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    «Герта»

    Столичный коллектив занимает 14 позицию в таблице и находится в двух очках от зоны плей-офф на вылет. Весь прошлый месяц у команды прошел без побед и последний раз она набирала 3 очка 23 октября.

    Тем не менее нельзя сказать, что для «Герты» ноябрь прошел безнадежно. Она смогла набрать одно очко в игре с «Байером» (1:1), хоть и проиграла «Униону» (0:2). После этого берлинцы сыграли два раза вничью во встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

    В этом сезоне «Герта» провела 6 домашних матчей в Бундеслиге и набрала за этот отрезок 8 очков, проиграв лишь в двух случаях. Сейчас у нее серия из одной победы и трех ничьих.

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    Всего в нынешнем сезоне у хозяев 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений при 15 забитых голах (4 место с конца).

    «Арминия»

    У гостей на счету 10 очков. Они находятся на предпоследней 17 строчке таблицы Бундеслиги. Большая часть результатов команды — это ничьи. Их у нее семь. Также «Арминия» потерпела 6 поражений и одержала одну победу.

    Прошлый месяц команда начала неплохо. Она одержала минимальную победу на выезде над «Штутгартом», однако после этого календарь не сулил ей ничего хорошего — три поединка подряд с довольно непростыми соперниками, включая «Баварию».

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    • С мюнхенцами гости справиться не смогли, уступив 0:1. При этом с «Вольфсбургом» и «Кельном» были ничьи — 2:2 и 1:1 соответственно.

    «Арминия» является последней в чемпионате Германии по количеству забитых голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победы команд высокие, но на «Герту» букмекеры дают котировку в два раза меньше — 2.06 против 4.10. Ничья выставлена за 3.30.

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    В целом последние результаты обеих команд очень похожи. Они чаще всего играли вничью. Тут сложно выделить кого-либо в качестве фаворита. Как вариант, можно рассмотреть ставки с голами.

    Оба коллектива пропускали в трех играх подряд. Букмекеры дают 1.87 на то, что обе команды забьют.

    «Арминия» проиграла «Баварии» с минимальным результатом и смогла добыть по одному баллу в играх с «Вольфсбургом» и «Кельном». Возможно, ей удастся уехать из Берлина хотя бы с ничьей. К тому же, она не проигрывает «Герте» уже две встречи подряд.
    Ставка — Х2 за 1.82.

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    «Герта» — «Арминия»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арминия» продлить беспроигрышную серию с «Гертой»?
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