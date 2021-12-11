Коэффициенты на матч Герта — Арминия
«Герта»
Столичный коллектив занимает 14 позицию в таблице и находится в двух очках от зоны плей-офф на вылет. Весь прошлый месяц у команды прошел без побед и последний раз она набирала 3 очка 23 октября.
Тем не менее нельзя сказать, что для «Герты» ноябрь прошел безнадежно. Она смогла набрать одно очко в игре с «Байером» (1:1), хоть и проиграла «Униону» (0:2). После этого берлинцы сыграли два раза вничью во встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).
В этом сезоне «Герта» провела 6 домашних матчей в Бундеслиге и набрала за этот отрезок 8 очков, проиграв лишь в двух случаях. Сейчас у нее серия из одной победы и трех ничьих.
Всего в нынешнем сезоне у хозяев 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений при 15 забитых голах (4 место с конца).
«Арминия»
У гостей на счету 10 очков. Они находятся на предпоследней 17 строчке таблицы Бундеслиги. Большая часть результатов команды — это ничьи. Их у нее семь. Также «Арминия» потерпела 6 поражений и одержала одну победу.
Прошлый месяц команда начала неплохо. Она одержала минимальную победу на выезде над «Штутгартом», однако после этого календарь не сулил ей ничего хорошего — три поединка подряд с довольно непростыми соперниками, включая «Баварию».
С мюнхенцами гости справиться не смогли, уступив 0:1. При этом с «Вольфсбургом» и «Кельном» были ничьи — 2:2 и 1:1 соответственно.
«Арминия» является последней в чемпионате Германии по количеству забитых голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты на победы команд высокие, но на «Герту» букмекеры дают котировку в два раза меньше — 2.06 против 4.10. Ничья выставлена за 3.30.
В целом последние
Оба коллектива пропускали в трех играх подряд. Букмекеры дают 1.87 на то, что обе команды забьют.
«Арминия» проиграла «Баварии» с минимальным результатом и смогла добыть по одному баллу в играх с «Вольфсбургом» и «Кельном». Возможно, ей удастся уехать из Берлина хотя бы с ничьей. К тому же, она не проигрывает «Герте» уже две встречи подряд.