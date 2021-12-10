В заключительном туре бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Сан-Паулу». Встреча пройдет в ночь на 10 декабря и начнется в 03:30 по мск. «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

За тур до финиша бразильского первенства «Америка Минейро» с 50 очками занимает восьмое место, дающее право играть в квалификации Кубка Либертадорес. Однако преследователи отстают совсем незначительно и только победа оставить их на данной строке.

«Кролики», которые только в этом сезоне вернулись в элиту, добыли за всю турнирную дистанцию 12 викторий, 14 встреч они завершили мировыми исходами и 11 раз уступали.

В финишном отрезке из семи поединков «зелено-белые» потерпели только одну неудачу, а также по три раза делили очки с оппонентами и побеждали. В минувшем игровом дне они расписали мировую с соседом по турнирке «Сеарой» — 0:0.

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В родных стенах «Америка» в данном первенстве набрала 30 баллов из 50, выиграв шесть игр при восьми ничьих и четырех фиаско.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» с 48 набранными за тур до финиша первенства идет на 13 месте, не имея особо возможности подняться существенно выше.

«Трехцветные» в текущем чемпионате добились 11 викторий, столько же встреч они проиграли и 15 раз делили очки со своими оппонентами.

На финише турнира коллектив за последние пять поединков потерпел лишь одну неудачу, раз сыграл вничью и трижды победил. Один из выигрышей был накануне дома с «Жевентуде» — 3:1.

Только 18 из 48 очков «Сан-Паулу» смог добыть на выезде, четырежды выиграв при восьми фиаско и шести ничейных исходах, разница мячей в этих играх составляет 13:22.

В первом круге эти коллективы расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.19.

На викторию «Сан-Паулу» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что «Америка Минейро» сможет добыть в этой игре три очка и сохранить за сбой место в квалификации Кубка Либертадорес.