ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян АллерРекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны Унаи ЭмериИспанские клубы сдали позиции в Лиге чемпионов. Им стоит взять пример с... «Райо Вальекано»
  • 19:34
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч «Челси»
  • 19:14
    • СКА взял верх над «Трактором», Бурдасов оформил дубль
  • 18:33
    • Непомнящий и Карслен сыграли вничью в десятой партии за шахматную корону
  • 18:05
    • В блоге PlayStation стартовало голосование за звание игры года
  • 18:05
    • Пеле снова попал в больницу
  • 15:54
    • Барберио: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а «Ак Барс» — один из лучших клубов
  • 15:00
    • Экс-тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд»
    Все новости спорта

    «Америка Минейро» отстоит свое место в зоне Кубка Либертадорес

    «Америка Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Чемпионат Бразилия, 10 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Америка Минейро»
    В заключительном туре бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Сан-Паулу». Встреча пройдет в ночь на 10 декабря и начнется в 03:30 по мск. «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    За тур до финиша бразильского первенства «Америка Минейро» с 50 очками занимает восьмое место, дающее право играть в квалификации Кубка Либертадорес. Однако преследователи отстают совсем незначительно и только победа оставить их на данной строке.

    «Кролики», которые только в этом сезоне вернулись в элиту, добыли за всю турнирную дистанцию 12 викторий, 14 встреч они завершили мировыми исходами и 11 раз уступали.

    В финишном отрезке из семи поединков «зелено-белые» потерпели только одну неудачу, а также по три раза делили очки с оппонентами и побеждали. В минувшем игровом дне они расписали мировую с соседом по турнирке «Сеарой» — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Америка» в данном первенстве набрала 30 баллов из 50, выиграв шесть игр при восьми ничьих и четырех фиаско.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» с 48 набранными за тур до финиша первенства идет на 13 месте, не имея особо возможности подняться существенно выше.

    «Трехцветные» в текущем чемпионате добились 11 викторий, столько же встреч они проиграли и 15 раз делили очки со своими оппонентами.

  • Рекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • Главные события первой части заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • На финише турнира коллектив за последние пять поединков потерпел лишь одну неудачу, раз сыграл вничью и трижды победил. Один из выигрышей был накануне дома с «Жевентуде» — 3:1.

    Только 18 из 48 очков «Сан-Паулу» смог добыть на выезде, четырежды выиграв при восьми фиаско и шести ничейных исходах, разница мячей в этих играх составляет 13:22.

    В первом круге эти коллективы расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.19.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Сан-Паулу» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что «Америка Минейро» сможет добыть в этой игре три очка и сохранить за сбой место в квалификации Кубка Либертадорес.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.05
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Америка Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Америка Минейро» отстоит свое место в зоне Кубка Либертадорес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры