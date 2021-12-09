«Заря» сыграет на своем поле с «Буде-Глимт» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Заря» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» уже осталась на третьем месте в группе. 6 очков, добытых луганчанами в матчах с софийским ЦСКА, можно считать неплохим результатом.

Правда, команда Виктора Скрипника может повлиять на распределение первых двух мест. Да и атакующие показатели нужно улучшать: забито всего 4 мяча.

В последнем матче своего чемпионата «Заря» добыла важнейшую победу. Минимальная победа над «Ингульцом» далась непросто.

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К слову, в УПЛ команда занимает только 4 место. Ну, а этот поединок пропустит травмированный атакующий хавбек Максим Лунев.

«Буде-Глимт»

Норвежцы проводят отличный осенний цикл. Одна победа над «Ромой» (6:1) тянет на статус исторического успеха!

Разумеется, пройти в плей-офф с первого места — вполне решаемая задача. Для этого нужно просто обыграть «Зарю», либо же ждать осечки от тех же римлян.

В своем последнем матче норвежского чемпионата «Буде-Глимт» расписал мировую с «Бранном» (2:2). В заключительном туре команду устроит даже ничья, которая обеспечит чемпионский титул.

В кадровом плане у гостей ситуация довольно позитивная. Например, не примет участие в матче форвард Сондре Серли.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Буде-Глимт» за 2.04, на ничью за 3.65, а на «Зарю» — за 3.40.

В последних матчах луганчане выглядят не слишком убедительно.

«Буде-Глимт» мотивирован остаться на первом месте , и наверняка будет активно атаковать.

Гостям нужно побеждать, дабы не зависеть от результата параллельного матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Буде-Глимта» с коэффициентом 2.04.