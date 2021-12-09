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    «Заря» уступит норвежцам?

    «Заря» — «Буде-Глимт». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Буде-Глимт»
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    Максим Имереков
    «Заря» сыграет на своем поле с «Буде-Глимт» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Заря» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Заря»

    «Заря» уже осталась на третьем месте в группе. 6 очков, добытых луганчанами в матчах с софийским ЦСКА, можно считать неплохим результатом.

    Правда, команда Виктора Скрипника может повлиять на распределение первых двух мест. Да и атакующие показатели нужно улучшать: забито всего 4 мяча.

    В последнем матче своего чемпионата «Заря» добыла важнейшую победу. Минимальная победа над «Ингульцом» далась непросто.

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    К слову, в УПЛ команда занимает только 4 место. Ну, а этот поединок пропустит травмированный атакующий хавбек Максим Лунев.

    «Буде-Глимт»

    Норвежцы проводят отличный осенний цикл. Одна победа над «Ромой» (6:1) тянет на статус исторического успеха!

    Разумеется, пройти в плей-офф с первого места — вполне решаемая задача. Для этого нужно просто обыграть «Зарю», либо же ждать осечки от тех же римлян.

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  • 06/12/2021

    • В своем последнем матче норвежского чемпионата «Буде-Глимт» расписал мировую с «Бранном» (2:2). В заключительном туре команду устроит даже ничья, которая обеспечит чемпионский титул.

    В кадровом плане у гостей ситуация довольно позитивная. Например, не примет участие в матче форвард Сондре Серли.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Буде-Глимт» за 2.04, на ничью за 3.65, а на «Зарю» — за 3.40.

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    В последних матчах луганчане выглядят не слишком убедительно.

    «Буде-Глимт» мотивирован остаться на первом месте, и наверняка будет активно атаковать.

    Гостям нужно побеждать, дабы не зависеть от результата параллельного матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Буде-Глимта» с коэффициентом 2.04.

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    «Заря» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Заря» уступит норвежцам?
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