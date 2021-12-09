«Заря»
«Заря» уже осталась на третьем месте в группе. 6 очков, добытых луганчанами в матчах с софийским ЦСКА, можно считать неплохим результатом.
Правда, команда Виктора Скрипника может повлиять на распределение первых двух мест. Да и атакующие показатели нужно улучшать: забито всего 4 мяча.
В последнем матче своего чемпионата «Заря» добыла важнейшую победу. Минимальная победа над «Ингульцом» далась непросто.
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К слову, в УПЛ команда занимает только 4 место. Ну, а этот поединок пропустит травмированный атакующий хавбек Максим Лунев.
«Буде-Глимт»
Норвежцы проводят отличный осенний цикл. Одна победа над «Ромой» (6:1) тянет на статус исторического успеха!
Разумеется, пройти в плей-офф с первого места — вполне решаемая задача. Для этого нужно просто обыграть «Зарю», либо же ждать осечки от тех же римлян.
В своем последнем матче норвежского чемпионата «Буде-Глимт» расписал мировую с «Бранном» (2:2). В заключительном туре команду устроит даже ничья, которая обеспечит чемпионский титул.
В кадровом плане у гостей ситуация довольно позитивная. Например, не примет участие в матче форвард Сондре Серли.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Буде-Глимт» за 2.04, на ничью за 3.65, а на «Зарю» — за 3.40.
В последних матчах луганчане выглядят не слишком убедительно.
Гостям нужно побеждать, дабы не зависеть от результата параллельного матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Буде-Глимта» с коэффициентом 2.04.