Встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» (Италия) и «Галатасара» (Турция) в группе Е состоится 9 декабря. Матч на «Олимпико» начнется в 23:00 (мск) «Лацио» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

На данный момент в Чемпионате Италии «Лацио» расположилось на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.

В 16-том туре Серии А «орлы» уверенно обыграли «Сампордию» на выезде (1:3), а в двух предыдущих турах пропустили по 4 гола от «Удинезе» (4:4) и «Наполи» (4:0).

В Лиге Европы «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице из четырех, набрав 8 очков.

Тренер Маурицио Сарри продолжает работать с командой, которая находится в уверенной форме. У хозяев поля все в порядке с атакующей линией, но есть проблемы в защите.

«Галатасарай»

В чемпионате Турции «Галатасарай» занимает 7-мое место, заработав 23 очка. Последние четыре игры в Суперлиге «желто-красным» не удавалось порадовать своих болельщиков победой — 3 ничьи и 1 поражение в их активе.

А вот в Лиге Европы дела у них обстоят намного лучше. «Галатасарай» занимает первую строчку в группе Е, набрав 11 очков.

В последней очной встрече «Галатасарай» одолел «Лацио». Но два месяца назад команде гостей было легче, поскольку игра проходила на родном стадионе. Матч закончился с минимальный первосходством клуба «желто-красных» над соперником 1:0.

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Галатасарая» — 4.90.

Прогноз — за последние 5 матчей команда «Лацио» в среднем забивала 2 мяча, этот матч тоже не будет исключением. Но так как у «орлов» есть большие проблемы в обороне «Галатасарай» не оставит их ворота сухими и забьет минимум 1 гол.

Ставка — интересный вариант на этот матч: «Лацио» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 1.96.