ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • 18:23
    • Из Серии А могут исключить один из клубов
  • 00:56
    • «Милан» уступил «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
  • 00:52
    • «Атлетико» одолел «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:37
    • ПСЖ в домашнем матче разгромил «Брюгге»
  • 22:36
    • «Лейпциг» победил «Манчестер Сити» и сыграет в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Лацио» не проиграет. Голы в матче будут

    «Лацио» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Галатасарай Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    Встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» (Италия) и «Галатасара» (Турция) в группе Е состоится 9 декабря. Матч на «Олимпико» начнется в 23:00 (мск) «Лацио» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 09 Декабря 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •

    Коэффициенты на матч Лацио — Галатасарай

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    На данный момент в Чемпионате Италии «Лацио» расположилось на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.

    В 16-том туре Серии А «орлы» уверенно обыграли «Сампордию» на выезде (1:3), а в двух предыдущих турах пропустили по 4 гола от «Удинезе» (4:4) и «Наполи» (4:0).

    В Лиге Европы «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице из четырех, набрав 8 очков.

    Тренер Маурицио Сарри продолжает работать с командой, которая находится в уверенной форме. У хозяев поля все в порядке с атакующей линией, но есть проблемы в защите.

    «Галатасарай»

    В чемпионате Турции «Галатасарай» занимает 7-мое место, заработав 23 очка. Последние четыре игры в Суперлиге «желто-красным» не удавалось порадовать своих болельщиков победой — 3 ничьи и 1 поражение в их активе.

  • Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/12/2021

    • А вот в Лиге Европы дела у них обстоят намного лучше. «Галатасарай» занимает первую строчку в группе Е, набрав 11 очков.

    В последней очной встрече «Галатасарай» одолел «Лацио». Но два месяца назад команде гостей было легче, поскольку игра проходила на родном стадионе. Матч закончился с минимальный первосходством клуба «желто-красных» над соперником 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Галатасарая» — 4.90.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — за последние 5 матчей команда «Лацио» в среднем забивала 2 мяча, этот матч тоже не будет исключением. Но так как у «орлов» есть большие проблемы в обороне «Галатасарай» не оставит их ворота сухими и забьет минимум 1 гол.

    Ставка — интересный вариант на этот матч: «Лацио» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Даллас — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Чикаго — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.05
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лацио» не проиграет. Голы в матче будут
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры