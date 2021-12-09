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    Сможет ли «Яблонец» обыграть «Клуж»?

    «Клуж» — «Яблонец». Прогноз (к. 2.55) и ставки на Лигу конференций 9 декабря 2021 года

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    «Яблонец» не смог набрать очки только в одной игре Лиги конференций
    Румынский «Клуж» сыграет на своем поле против чешского «Яблонца» в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Клуж» — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 09 Декабря 2021 года
    ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Группа D
    •  ЧФР Клуж 20:45 Яблонец Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
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    Коэффициенты на матч ЧФР Клуж — Яблонец

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Клуж»

    «Клуб» занимает четвертое место после пяти сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.

    Даже в случае победы в предстоящем матче румынский клуб все равно останется на последнем месте.

    В предыдущих турах «Клуж» потерпел четыре поражения, сумев набрать единственное очко только в игре с датским «Раннерсом».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Клуж» в десяти предыдущих матчах одержал семь побед. На этом отрезке румынская команда проигрывала только в Лиге конференций.

    «Яблонец»

    «Яблонец» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах шесть очков.

    Чешский клуб отстает на одно очко от идущего вторым «Раннерса». «Яблонец» займет второе место и выйдет в плей-офф в том случае, если обыграет «Клуж», а датчане потеряют очки в матче с АЗ Алкмар.

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    • В пяти предыдущих матчах «Яблонец» проиграл только в гостевом матче с АЗ. При этом единственную пока что победу чехи одержали в домашней игре с «Клужем».

    Прогноз и ставка

    На «Клуж» в этом матче можно поставить за 2.66, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Яблонца» — за 2.55.

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    Чехам нужна только победа. И велика вероятность, что «Яблонец» сможет набрать три очка на поле «Клужа», который очень слабо выглядит даже в Лиге конференций.

    Ставка — победа «Яблонца» за 2.55.

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    «Клуж» — «Яблонец»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Яблонец» обыграть «Клуж»?
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