Румынский «Клуж» сыграет на своем поле против чешского «Яблонца» в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Клуж» — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клуж»

«Клуб» занимает четвертое место после пяти сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.

Даже в случае победы в предстоящем матче румынский клуб все равно останется на последнем месте.

В предыдущих турах «Клуж» потерпел четыре поражения, сумев набрать единственное очко только в игре с датским «Раннерсом».

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«Клуж» в десяти предыдущих матчах одержал семь побед. На этом отрезке румынская команда проигрывала только в Лиге конференций.

«Яблонец»

«Яблонец» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах шесть очков.

Чешский клуб отстает на одно очко от идущего вторым «Раннерса». «Яблонец» займет второе место и выйдет в плей-офф в том случае, если обыграет «Клуж», а датчане потеряют очки в матче с АЗ Алкмар.

В пяти предыдущих матчах «Яблонец» проиграл только в гостевом матче с АЗ. При этом единственную пока что победу чехи одержали в домашней игре с «Клужем».

Прогноз и ставка

На «Клуж» в этом матче можно поставить за 2.66, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Яблонца» — за 2.55.

Чехам нужна только победа. И велика вероятность, что «Яблонец» сможет набрать три очка на поле «Клужа», который очень слабо выглядит даже в Лиге конференций.

Ставка — победа «Яблонца» за 2.55.