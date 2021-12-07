«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Шахтер» Д — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Горняки» безобразно стартовали в Лиге чемпионов, хотя от команды Роберто Де Дзерби ожидали чуть ли не борьбы за первые места в группе. В итоге же дончане покидают турнир, заняв последнее место в своем квартете.

В минувшем туре своего чемпионата «Шахтер» Д разгромил «Львов» (6:1). Но Лига чемпионов — совсем иная реальность, и завершить ее дончане хотят подобающе.

После долгого перерыва в общую группу вернулся форвард Жуниор Мораес. Быть может, украинский бразилец получит некоторое игровое время уже в этом матче.

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Главным аспектом этого поединка наверняка станет желание «горняков» реабилитироваться за позор в Тирасполе (2:0).

«Шериф»

«Шерифу», по сути, уже ничего не нужно в этом поединке. Команда Юрия Вернидуба уже гарантировала себе продолжение евровесны в Лиге Европы.

Между тем, тираспольцы наверняка постараются совершить очередную сенсацию. Тем более, у Вернидуба немалый опыт успешных матчей против «Шахтера» еще времен работы в УПЛ.

«Шериф» в своем чемпионате уверенно движется к очередному чемпионству. В минувшем туре команда расписала сухую мировую с «Петрокубом», которому пока уступает один пункт, но имеет три матча в запасе.

Наверняка в Киев отправится полностью основная кадровая обойма «Шерифа». Так что вполне возможно, что симпатичная команда Вернидуба совершит еще одну сенсацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Шериф» — за 6.00.

Дончане будут предельно мотивированы отомстить за громкую неудачу в Тирасполе.

Гости уже прыгнули выше головы, но вполне способны на еще один фокус .

«Шахтер» испытывает давние трудности в обороне, чем вполне снова может воспользоваться «Шериф». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Шерифа», поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.