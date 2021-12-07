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    «Шериф» вновь огорчит «горняков»?

    «Шахтер» Д — «Шериф». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Шериф»
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    Михаил Мудрик
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Шахтер» Д — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Декабря 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 23:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    Коэффициенты на матч Шахтёр Д — Шериф

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
    •

    «Шахтер» Д

    «Горняки» безобразно стартовали в Лиге чемпионов, хотя от команды Роберто Де Дзерби ожидали чуть ли не борьбы за первые места в группе. В итоге же дончане покидают турнир, заняв последнее место в своем квартете.

    В минувшем туре своего чемпионата «Шахтер» Д разгромил «Львов» (6:1). Но Лига чемпионов — совсем иная реальность, и завершить ее дончане хотят подобающе.

    После долгого перерыва в общую группу вернулся форвард Жуниор Мораес. Быть может, украинский бразилец получит некоторое игровое время уже в этом матче.

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    Главным аспектом этого поединка наверняка станет желание «горняков» реабилитироваться за позор в Тирасполе (2:0).

    «Шериф»

    «Шерифу», по сути, уже ничего не нужно в этом поединке. Команда Юрия Вернидуба уже гарантировала себе продолжение евровесны в Лиге Европы.

    Между тем, тираспольцы наверняка постараются совершить очередную сенсацию. Тем более, у Вернидуба немалый опыт успешных матчей против «Шахтера» еще времен работы в УПЛ.

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    • «Шериф» в своем чемпионате уверенно движется к очередному чемпионству. В минувшем туре команда расписала сухую мировую с «Петрокубом», которому пока уступает один пункт, но имеет три матча в запасе.

    Наверняка в Киев отправится полностью основная кадровая обойма «Шерифа». Так что вполне возможно, что симпатичная команда Вернидуба совершит еще одну сенсацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Шериф» — за 6.00.

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    Дончане будут предельно мотивированы отомстить за громкую неудачу в Тирасполе.

    Гости уже прыгнули выше головы, но вполне способны на еще один фокус.

    «Шахтер» испытывает давние трудности в обороне, чем вполне снова может воспользоваться «Шериф». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Шерифа», поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Шахтер» Д — «Шериф»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шериф» вновь огорчит «горняков»?
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