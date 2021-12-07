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    Сможет ли «Сантос» набрать очки на поле «Фламенго»?

    «Фламенго» — «Сантос». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Бразилии 7 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Сантос»
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    «Фламенго» ни разу не проиграл в восьми предыдущих матчах на своем поле
    «Фламенго» сыграет на своем поле против «Сантоса» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря в Рио-де-Жанейро, начало — в 02:00 мск. «Фламенго» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» занимает второе место в турнирной таблице за два тура до завершения чемпионата.

    Но оставшиеся матчи можно считать формальностью. «Фламенго» при любом раскладе останется на второй строчке. Чемпионский титул досрочно выиграл «Атлетико Минейро».

    При этом очевидно, что «Фламенго» находится в отличной форме. Беспроигрышная серия клуба из Рио-де-Жанейрой составляет уже 11 матчей (семь побед и четыре ничьи).

    «Фламенго» ни разу не проиграл в восьми предыдущих матчах на своем поле. Домашняя победная серия команды Маурисио Соузы составляет пять матчей.

    «Сантос»

    «Сантос» тем временем находится на 12-й строчке. И гостям важно сохранить за собой текущую позицию. Это позволит им сыграть в Южноамериканском кубке.

    «Сантос» в целом неплохо проводит заключительную часть чемпионата. В девяти предыдущих матчах команда Фабио Кариле потерпела только два поражения.

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    В гостях, правда, выигрывает крайне редко. В 10-ти предыдущих матчах вдали от дома только одно победа.

    Прогноз и ставка

    На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Сантоса» — за 7.10.

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    Гостям может существенно помочь отсутствие мотивации у хозяев. А «Фламенго» наверняка столкнется с такой проблемой.

    Ставка — победа «Сантоса» или ничья за 2.75. Гости вполне могут рассчитывать на ничейный результат.

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    «Фламенго» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сантос» набрать очки на поле «Фламенго»?
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