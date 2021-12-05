В воскресенье, 5 декабря, «Реймс» на своем поле примет «Анже» в рамках 17-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Реймс» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» с 19 зачетными пунктами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от своего предстоящего противника на три балла.

«Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь четыре раза, еще пять раз они были повержены и семь раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 18:19.

В двух своих последних матчах коллектив смог добыть две виктории, поочередно обыграв дома «Клеромон» 1:0 и в гостях «Лион» 2:1. Перед этим же он имел 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой по три раза уступал и играл вничью.

Календарь и таблица Лиги 1

Только девять из 19 баллов «Реймс» в этом розыгрыше Лиги 1 заработал в родных стенах, дважды победив при двух поражениях и трех фиаско.

«Анже»

«Анже» имеет на своем счету 22 балла, с которым в турнирной таблице чемпионата Франции находится на восьмом месте, уступая четыре пункта зоне еврокубков.

«Черно-белые» в текущем первенстве пока потерпели только четыре поражения, а еще они семь встреч закончили мировыми исходами и пять матчей выиграли, разница мячей — 23:21.

Все прогнозы на Лигу 1

В минувшем туре коллектив на своем поле потерпел фиаско от «Монако» со счетом 1:3. Стоит отметить, что за последние семь поединков первенства на их счету числится только одна виктория.

Только девять из 22 баллов «Анже» заработал вне родных стен в текущем первенстве, победив один раз при одном фиаско и шести мировых исходах.

В прошлом сезоне «Анже» в играх с «Реймсом» заработал четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Реймс» — «Анже»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реймса» — 2.50, победа «Анже» — 3.28, ничья — 3.10.

Между собой эти клубы, как правило, играют крайне нерезультативно. Однако в последнем отрезке они редко когда уходят с поля без забитого мяча. Так что в этой игре можно рассчитывать хотя бы на пару мячей.