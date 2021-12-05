Коэффициенты на матч Леванте — Осасуна
«Леванте»
«Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив еще не побеждал в этом чемпионате, семь раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений.
Последний раз «лягушки» смогли добиться виктории в чемпионате страны аж в апреле этого года. Тогда они смогли обыграть на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.
В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел гостевое фиаско от «Бетиса» со счетом 1:3, а игровым днем ранее он на своем поле расписал мировую с «Атлетиком» — 0:0.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своем поле последний раз «Леванте» смог победить еще в марте, одолев тогда в дерби 1:0 «Валенсию». В текущем розыгрыше Примеры команда дважды уступила и пять встреч свела вничью.
«Осасуна»
«Осасуна» с 20 зачетными пунктами находится на десятой строке в турнирной таблице испанского чемпионата. От зоны еврокубков она отстает на четыре очка.
Пока в этом первенстве памплонцы соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Забить за эти матчи они смогли 15 голов, а пропустили на четыре больше.
Вот уже шесть игр как «красные» в чемпионате выиграть не могут, поровну поделив в данном отрезке мировые и фиаско. В прошлом туре они на своей арене расписали мировую с «Эльче», сыграв 1:1.
Пока на выезде «Осасуна» выступает лучше, чем дома, набрав 13 очков из 20. Коллектив добился четырех викторий, одну игру закончил вничью и потерпел две неудачи.
В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:1 и 3:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.52, победа «Осасуны» — 3.01, ничья — 3.36.
Памплонцы сейчас в таком состоянии, что даже кризисные «лягушки» вполне могут победить. В общем, в этом сражении ставим на первую в сезоне викторию хозяев.