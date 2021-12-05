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    Будет ли у «лягушек» первая победа в сезоне?

    «Леванте» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, Чемпионат Испании, 5 декабря 2021 года

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    Хосе Луис Моралес
    В воскресенье, 5 декабря, в рамках 16-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Осасуну» из Памплоны. Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Леванте» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Декабря 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч Леванте — Осасуна

  • 1
  • 2.40
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  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив еще не побеждал в этом чемпионате, семь раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

    Последний раз «лягушки» смогли добиться виктории в чемпионате страны аж в апреле этого года. Тогда они смогли обыграть на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

    В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел гостевое фиаско от «Бетиса» со счетом 1:3, а игровым днем ранее он на своем поле расписал мировую с «Атлетиком» — 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле последний раз «Леванте» смог победить еще в марте, одолев тогда в дерби 1:0 «Валенсию». В текущем розыгрыше Примеры команда дважды уступила и пять встреч свела вничью.

    «Осасуна»

    «Осасуна» с 20 зачетными пунктами находится на десятой строке в турнирной таблице испанского чемпионата. От зоны еврокубков она отстает на четыре очка.

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    • Пока в этом первенстве памплонцы соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Забить за эти матчи они смогли 15 голов, а пропустили на четыре больше.

    Вот уже шесть игр как «красные» в чемпионате выиграть не могут, поровну поделив в данном отрезке мировые и фиаско. В прошлом туре они на своей арене расписали мировую с «Эльче», сыграв 1:1.

    Пока на выезде «Осасуна» выступает лучше, чем дома, набрав 13 очков из 20. Коллектив добился четырех викторий, одну игру закончил вничью и потерпел две неудачи.

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    В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:1 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.52, победа «Осасуны» — 3.01, ничья — 3.36.

    Памплонцы сейчас в таком состоянии, что даже кризисные «лягушки» вполне могут победить. В общем, в этом сражении ставим на первую в сезоне викторию хозяев.

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    «Леванте» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «лягушек» первая победа в сезоне?
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