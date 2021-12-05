5 декабря в Виго на стадионе «Балайдос» в 16-м туре Примеры «Сельта» сыграет против «Валенсии». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 23:00 по мск. «Сельта» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» имеет в своей копилке 16 зачетных пунктов, с которыми делит 12 место еще с двумя командами. От опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на четыре балла.

Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.

Затем «небесно-голубые» не выигрывали на протяжении четырех игр, раз уступив в этом отрезке при трех мировых. В минувшем же туре они прервали безвыигрышную серию, обыграв в гостях 2:1 «Алавес».

Календарь и таблица испанской Примеры

Пока в родных стенах «кельты» смогли разжиться только одной победой за восемь проведенных игр. Еще они два матча свели вничью и пять раз были повержены.

«Валенсия»

«Валенсия» имеет в своей копилке на три очка больше, чем предстоящий противник, и находится в турнирной таблице Примеры на 11 строчке.

«Летучие мыши» превосходно стартовали в сезоне, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В последующих же 11 встречах первенства он отпраздновали только одну викторию, которая была в конце октября дома над «Вильярреалом» 2:0.

После этого левантийцы последующие три игры неизменно заканчивали вничью. Одна из них была в прошлом туре на своем поле с «Райо Вальекано» — 1:1.

Вне родных стен «Валенсия» в текущем первенстве смогла выиграть всего один поединок из семи проведенных. Еще она по три раза расписывала мировые и уходила с поля поверженной.

В прошлом сезоне данные команды обменялись домашними выигрышами — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.17.

На викторию «Валенсии» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.46.

Обе команды стабильностью в этом сезоне не отличаются, но исправно забивают почти в каждой проведенной игре в последнее время. Ожидаем, что и сейчас они не уйдут с поля без проведенного мяча.