ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника «Зенит» — «Ростов»Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз
  • 20:57
    • Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    В Виго забьют обе команды

    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, Чемпионат Испании, 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    5 декабря в Виго на стадионе «Балайдос» в 16-м туре Примеры «Сельта» сыграет против «Валенсии». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 23:00 по мск. «Сельта» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 05 Декабря 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    Коэффициенты на матч Сельта — Валенсия

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» имеет в своей копилке 16 зачетных пунктов, с которыми делит 12 место еще с двумя командами. От опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на четыре балла.

    Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.

    Затем «небесно-голубые» не выигрывали на протяжении четырех игр, раз уступив в этом отрезке при трех мировых. В минувшем же туре они прервали безвыигрышную серию, обыграв в гостях 2:1 «Алавес».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Пока в родных стенах «кельты» смогли разжиться только одной победой за восемь проведенных игр. Еще они два матча свели вничью и пять раз были повержены.

    «Валенсия»

    «Валенсия» имеет в своей копилке на три очка больше, чем предстоящий противник, и находится в турнирной таблице Примеры на 11 строчке.

    «Летучие мыши» превосходно стартовали в сезоне, выиграв три игры из четырех при одной мировой. В последующих же 11 встречах первенства он отпраздновали только одну викторию, которая была в конце октября дома над «Вильярреалом» 2:0.

  • Из лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе
  • Никита Иосифов — кто это? Рассказываем о молодом россиянине, отправившемся покорять футбольную Европу
  • 01/12/2021

    • После этого левантийцы последующие три игры неизменно заканчивали вничью. Одна из них была в прошлом туре на своем поле с «Райо Вальекано» — 1:1.

    Вне родных стен «Валенсия» в текущем первенстве смогла выиграть всего один поединок из семи проведенных. Еще она по три раза расписывала мировые и уходила с поля поверженной.

    В прошлом сезоне данные команды обменялись домашними выигрышами — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.17.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Валенсии» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.46.

    Обе команды стабильностью в этом сезоне не отличаются, но исправно забивают почти в каждой проведенной игре в последнее время. Ожидаем, что и сейчас они не уйдут с поля без проведенного мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сиэтл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верес — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. В Виго забьют обе команды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры