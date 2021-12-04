Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Реал Сосьедада» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 декабря в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает третье место в таблице после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе басков 29 очков. Отставание от «Реала» составляет семь очков, а «Атлетико» клуб из Сан-Себастьяна уступает только по дополнительным показателям.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» проиграл на выезде «Эспаньолу» (0:1), прервав тем самым серию из 13-ти матчей без поражений в Ла Лиге.

Кроме того, в конце ноября «Реал Сосьедад» уступил на выезде «Монако» в рамках Лиги Европы.

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«Реал Сосьедад» еще ни разу не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании (четыре победы и три ничьи) и пропустил лишь один мяч.

«Реал»

«Реал» тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу. В 15-ти матчах «Королевский клуб» набрал 36 очков.

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже десять матчей . На этот отрезке команда Карло Анчелотти одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

В конце прошлой недели «Мадрид» одержал волевую победу над «Севильей» (2:1). Автором решающего гола стал Жуниор Винисиус.

После этого «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» у «Атлетика» — 1:0. На этот раз три очка команде принес гол Карима Бензема.

«Реал» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в Ла Лиге.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Реала» — за 2.28.

«Реал» снова ждет встреча с непростым соперником, но, судя по последним событиям, «Реал Сосьедад» тоже не станет препятствием для команды Анчелотти.

«Реал» находится в очень хорошей форме, при этом радуя своих болельщиков не только результатами, но и игрой.

Ставка — победа «Реала» за 2.28.

Далеко не факт, что матч получится результативным, поэтому ставки на голы и тоталы в этой игре лучше не трогать.