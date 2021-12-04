Коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает третье место в таблице после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе басков 29 очков. Отставание от «Реала» составляет семь очков, а «Атлетико» клуб из Сан-Себастьяна уступает только по дополнительным показателям.
В прошлом туре «Реал Сосьедад» проиграл на выезде «Эспаньолу» (0:1), прервав тем самым серию из 13-ти матчей без поражений в Ла Лиге.
Кроме того, в конце ноября «Реал Сосьедад» уступил на выезде «Монако» в рамках Лиги Европы.
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«Реал Сосьедад» еще ни разу не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании (четыре победы и три ничьи) и пропустил лишь один мяч.
«Реал»
«Реал» тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу. В 15-ти матчах «Королевский клуб» набрал 36 очков.
В конце прошлой недели «Мадрид» одержал волевую победу над «Севильей» (2:1). Автором решающего гола стал Жуниор Винисиус.
После этого «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» у «Атлетика» — 1:0. На этот раз три очка команде принес гол Карима Бензема.
«Реал» выиграл шесть из восьми гостевых матчей в Ла Лиге.
Прогноз и ставка
На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Реала» — за 2.28.
«Реал» снова ждет встреча с непростым соперником, но, судя по последним событиям, «Реал Сосьедад» тоже не станет препятствием для команды Анчелотти.
«Реал» находится в очень хорошей форме, при этом радуя своих болельщиков не только результатами, но и игрой.
Ставка — победа «Реала» за 2.28.
Далеко не факт, что матч получится результативным, поэтому ставки на голы и тоталы в этой игре лучше не трогать.