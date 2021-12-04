В субботу, 4 декабря, в рамках 14-го тура первой немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Майнц» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» с 18 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице немецкого первенства, и при этом от четвертого места отстает на четыре балла.

На счету у «карнавальщиков» в Бундеслиге пять викторий, три мирных исхода и пять проигрышей. Забить за все это время они смогли 17 мячей, а пропустили на три гола меньше.

В своей последней проведенной игре коллектив потерпел гостевое фиаско от «Штутгарта» со счетом 1:2. Перед этим он не уступал на протяжении четырех матчей чемпионата, дважды победив в этот период при двух ничьих.

Календарь и таблица Бундеслиги

12 из 18 баллов «Майнц» заработал как раз в домашних поединках, по три раза выиграв и сыграв в ничью, а также потерпев одну неудачу.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» имеет в своей копилке на два очка больше, чем предстоящий противник, и идет на пару строк в турнирке выше, отставая от топ-4 на два пункта.

«Волки» за всю турнирную дистанцию смогли добыть победы в шести поединках, пять раз они уходили с поля поверженными и дважды делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 15:17.

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«Зелено-белые» уступили в двух своих последних играх. Так, в рамках чемпионата они в прошлом туре потерпели домашнее фиаско от «Боруссии» Д 1:3, а немного ранее в ЛЧ проиграли на выезде 0:2 «Севилье».

Вне родных стен «Вольфсбург» в текущем розыгрыше Бундеслиги смог добыть три виктории, раз сыграл вничью и дважды был повержен.

В прошлом сезоне данные клубы обменялись гостевыми победами — 0:2 и 3:2.

Прогноз и ставка на «Майнц» — «Вольфсбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 2.54.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.48.

Данные команды не могут похвастаться стабильностью в этом сезоне, поэтому в очном противостоянии будут нацелены набрать очки по максимуму, что должно вылиться в результативный матч.