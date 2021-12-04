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    «Крылья» попытаются продолжить домашнюю серию

    «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.25) и ставки на футбол, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — ЦСКА
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    Иван Сергеев
    4 декабря на «Самара Арена» будет сыгран матч 17 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Игра начнется в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Крылья Советов — ЦСКА

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    Самарцы набрали 24 очка в 16 матчах и сейчас занимают 8 место в таблице РПЛ. К игре с «армейцами» они походят с серией из 4 матчей без поражений.

    Хозяева набрали 8 пунктов за указанный период, пропустив всего один мяч. Самым интересным результатом является победа над «Краснодаром» со счетом 1:0.

    После «Крылья Советов» разгромили «Химки» 3:0. Однако в матчах с «Уралом» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:0) «крылышкам» разжиться очками не удалось.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Крылья» имеют хорошую домашнюю серию из 4 побед и одной ничьи. Причем в списке побежденных есть «Ростов» и «Сочи».

    ЦСКА

    «Армейцы» имеют те же 24 пункта, но находятся на две строчки выше соперника. При этом у них обратные результаты. Перед выездом в Самару ЦСКА имеет серию из 4 игр без побед.

    Неудачная серия команды началась с выездного поражения в Казани от «Рубина». Игра завершилась 0:1 в пользу коллектива Слуцкого. После этого гости крупно проиграли «Сочи» со счетом 1:4.

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    • 21 ноября «красно-синие» попытались исправить ситуацию, но смогли добиться лишь ничьи с «Химками» (0:0). В последнем туре команда Березуцкого проиграла «Зениту» со счетом 0:2.

    Таким образом, у ЦСКА перед этим выездом 2 поражения в гостях подряд.

    Прогноз и ставка

    Победу «Крыльев Советов» букмекеры оценивают котировкой 3.15. На ничью они предлагают поставить в коэффициентом 3.30. Победа ЦСКА оценена коэффициентом 2.39.

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    ЦСКА будет очень тяжело играть с такими «Крыльями», да еще и на выезде. Коллектив Осинькина демонстрирует неплохие результаты и пока что выглядит неприступным на домашнем стадионе.

    Хотим сделать смелый прогноз и поставить на победу «Крыльев Советов» с форой 0. Котировка на этот исход составляет 2.25.

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    «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Крылья» попытаются продолжить домашнюю серию
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