Коэффициенты на матч Крылья Советов — ЦСКА
«Крылья Советов»
Самарцы набрали 24 очка в 16 матчах и сейчас занимают 8 место в таблице РПЛ. К игре с «армейцами» они походят с серией из 4 матчей без поражений.
Хозяева набрали 8 пунктов за указанный период, пропустив всего один мяч. Самым интересным результатом является победа над «Краснодаром» со счетом 1:0.
После «Крылья Советов» разгромили «Химки» 3:0. Однако в матчах с «Уралом» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:0) «крылышкам» разжиться очками не удалось.
«Крылья» имеют хорошую домашнюю серию из 4 побед и одной ничьи. Причем в списке побежденных есть «Ростов» и «Сочи».
ЦСКА
«Армейцы» имеют те же 24 пункта, но находятся на две строчки выше соперника. При этом у них обратные результаты. Перед выездом в Самару ЦСКА имеет серию из 4 игр без побед.
Неудачная серия команды началась с выездного поражения в Казани от «Рубина». Игра завершилась 0:1 в пользу коллектива Слуцкого. После этого гости крупно проиграли «Сочи» со счетом 1:4.
21 ноября «красно-синие» попытались исправить ситуацию, но смогли добиться лишь ничьи с «Химками» (0:0). В последнем туре команда Березуцкого проиграла «Зениту» со счетом 0:2.
Таким образом, у ЦСКА перед этим выездом 2 поражения в гостях подряд.
Прогноз и ставка
Победу «Крыльев Советов» букмекеры оценивают котировкой 3.15. На ничью они предлагают поставить в коэффициентом 3.30. Победа ЦСКА оценена коэффициентом 2.39.
ЦСКА будет очень тяжело играть с такими «Крыльями», да еще и на выезде. Коллектив Осинькина демонстрирует неплохие результаты и пока что выглядит
Хотим сделать смелый прогноз и поставить на победу «Крыльев Советов» с форой 0. Котировка на этот исход составляет 2.25.