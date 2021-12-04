4 декабря на «Самара Арена» будет сыгран матч 17 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Игра начнется в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы набрали 24 очка в 16 матчах и сейчас занимают 8 место в таблице РПЛ. К игре с «армейцами» они походят с серией из 4 матчей без поражений.

Хозяева набрали 8 пунктов за указанный период, пропустив всего один мяч. Самым интересным результатом является победа над «Краснодаром» со счетом 1:0.

После «Крылья Советов» разгромили «Химки» 3:0. Однако в матчах с «Уралом» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:0) «крылышкам» разжиться очками не удалось.

Все прогнозы на РПЛ

«Крылья» имеют хорошую домашнюю серию из 4 побед и одной ничьи. Причем в списке побежденных есть «Ростов» и «Сочи».

ЦСКА

«Армейцы» имеют те же 24 пункта, но находятся на две строчки выше соперника. При этом у них обратные результаты. Перед выездом в Самару ЦСКА имеет серию из 4 игр без побед.

Неудачная серия команды началась с выездного поражения в Казани от «Рубина». Игра завершилась 0:1 в пользу коллектива Слуцкого. После этого гости крупно проиграли «Сочи» со счетом 1:4.

21 ноября «красно-синие» попытались исправить ситуацию, но смогли добиться лишь ничьи с «Химками» (0:0). В последнем туре команда Березуцкого проиграла «Зениту» со счетом 0:2.

Таким образом, у ЦСКА перед этим выездом 2 поражения в гостях подряд.

Прогноз и ставка

Победу «Крыльев Советов» букмекеры оценивают котировкой 3.15. На ничью они предлагают поставить в коэффициентом 3.30. Победа ЦСКА оценена коэффициентом 2.39.

ЦСКА будет очень тяжело играть с такими «Крыльями», да еще и на выезде. Коллектив Осинькина демонстрирует неплохие результаты и пока что выглядит неприступным на домашнем стадионе .

Хотим сделать смелый прогноз и поставить на победу «Крыльев Советов» с форой 0. Котировка на этот исход составляет 2.25.