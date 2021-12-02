Коэффициенты на матч Торино — Эмполи
«Торино»
«Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.
В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.
Вот и в минувшем туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» «быки» были повержены с минимальным счетом.
Против «Эмполи» «Торино» в последние годы играет не столь успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила только раз, уступив дважды.
«Эмполи»
Эта команда ставит перед собой цель закрепиться в Серии А. Нынешнее 11 место выглядит в этом плане показательным.
Причем при неплохой атаке «Эмполи» не слишком надежен в обороне. В 14 матчах команда пропустила уже 26 мячей.
К слову, в минувшем туре команда добилась важнейшей виктории. Дома была обыграна крепкая «Фиорентина» (2:1), причем «Эмполи» удалось вырвать победу в самом эндшпиле.
Зато в кадровом плане у команды относительный оптимум. Все основные исполнители в строю, и готовы дать бой туринцам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.79, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 4.82.
«Торино» нестабилен, но в родных стенах представляет собой грозную силу.
Гости
Туринцы потенциально способны подняться выше текущей позиции, и наверняка дома добудут викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.00.