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    «Быки» забодают «Эмполи»?

    «Торино» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 2 декабря 2021 года

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    Йосип Брекало
    «Торино» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:30 мск. «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Декабря 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Торино — Эмполи

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    «Торино»

    «Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

    В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.

    Вот и в минувшем туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» «быки» были повержены с минимальным счетом.

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Эмполи» «Торино» в последние годы играет не столь успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила только раз, уступив дважды.

    «Эмполи»

    Эта команда ставит перед собой цель закрепиться в Серии А. Нынешнее 11 место выглядит в этом плане показательным.

    Причем при неплохой атаке «Эмполи» не слишком надежен в обороне. В 14 матчах команда пропустила уже 26 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре команда добилась важнейшей виктории. Дома была обыграна крепкая «Фиорентина» (2:1), причем «Эмполи» удалось вырвать победу в самом эндшпиле.

    Зато в кадровом плане у команды относительный оптимум. Все основные исполнители в строю, и готовы дать бой туринцам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.79, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 4.82.

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    «Торино» нестабилен, но в родных стенах представляет собой грозную силу.

    Гости многовато пропускают в свои ворота.

    Туринцы потенциально способны подняться выше текущей позиции, и наверняка дома добудут викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» забодают «Эмполи»?
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