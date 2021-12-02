«Торино» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:30 мск. «Торино» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.

Вот и в минувшем туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» «быки» были повержены с минимальным счетом.

Все прогнозы на Серию А

Против «Эмполи» «Торино» в последние годы играет не столь успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила только раз, уступив дважды.

«Эмполи»

Эта команда ставит перед собой цель закрепиться в Серии А. Нынешнее 11 место выглядит в этом плане показательным.

Причем при неплохой атаке «Эмполи» не слишком надежен в обороне. В 14 матчах команда пропустила уже 26 мячей.

К слову, в минувшем туре команда добилась важнейшей виктории. Дома была обыграна крепкая «Фиорентина» (2:1), причем «Эмполи» удалось вырвать победу в самом эндшпиле.

Зато в кадровом плане у команды относительный оптимум. Все основные исполнители в строю, и готовы дать бой туринцам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 1.79, на ничью за 3.84, а на «Эмполи» — за 4.82.

«Торино» нестабилен, но в родных стенах представляет собой грозную силу.

Гости многовато пропускают в свои ворота .

Туринцы потенциально способны подняться выше текущей позиции, и наверняка дома добудут викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Торино» -0.75 с коэффициентом 2.00.