Коэффициенты на матч Эвертон — Ливерпуль
«Эвертон»
«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «ирисок» 15 очков.
«Эвертон» забуксовал, и сейчас уже нет никакой уверенности, что команде в ближайшее время не потребуется новый главный тренер. Рафаэль Бенитес пока что явно не справляется с ситуацией.
Безвыигрышная серия «Эвертона» составляет уже семь матчей. В пяти случаях команда проиграла.
Ноябрь «Эвертон» завершил поражениями от «Манчестер Сити» и «Брентфорда».
«Эвертон» забил всего лишь один гол в четырех предыдущих матчах.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем занимает третье место, отставая от на два очка от «Челси» и на одно от «Манчестер Сити».
У «Ливерпуля» в ноябре был один неудачный матч, из-за которого «мерсисайдцы» и упустили возможность быть первыми. В начале месяца команда Юргена Клоппа проиграла в Лондоне «Вест Хэму».
В остальных же матчах «Ливерпуль» сыграл идеально. На прошлой неделе «красные» уверенно выиграли у «Порту» в Лиге чемпионов, а потом разгромили «Саутгемптон». Такой «Ливерпуль» будет очень сложно остановить.
«Ливерпуль»
Прогноз и ставка
На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.43.
Это дерби, а в таких матчах, как правило, всегда есть напряжение, но сейчас «Эвертон», скорее всего, станет легкой добычей для «Ливерпуля».
Более того, нельзя исключать, что поражение в этой игре заставит руководство «Эвертона» прекратить сотрудничество с Бенитесом. Команда явно нуждается в психологической разгрузке.
Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.07.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.34.