«Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в 14-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря на «Гудисон Парк», начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «ирисок» 15 очков.

«Эвертон» забуксовал, и сейчас уже нет никакой уверенности, что команде в ближайшее время не потребуется новый главный тренер. Рафаэль Бенитес пока что явно не справляется с ситуацией.

Безвыигрышная серия «Эвертона» составляет уже семь матчей. В пяти случаях команда проиграла.

Ноябрь «Эвертон» завершил поражениями от «Манчестер Сити» и «Брентфорда».

«Эвертон» забил всего лишь один гол в четырех предыдущих матчах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем занимает третье место, отставая от на два очка от «Челси» и на одно от «Манчестер Сити».

У «Ливерпуля» в ноябре был один неудачный матч, из-за которого «мерсисайдцы» и упустили возможность быть первыми. В начале месяца команда Юргена Клоппа проиграла в Лондоне «Вест Хэму».

В остальных же матчах «Ливерпуль» сыграл идеально. На прошлой неделе «красные» уверенно выиграли у «Порту» в Лиге чемпионов, а потом разгромили «Саутгемптон». Такой «Ливерпуль» будет очень сложно остановить.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» забил 21 гол в шести гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.43.

Это дерби, а в таких матчах, как правило, всегда есть напряжение, но сейчас «Эвертон», скорее всего, станет легкой добычей для «Ливерпуля».

Более того, нельзя исключать, что поражение в этой игре заставит руководство «Эвертона» прекратить сотрудничество с Бенитесом. Команда явно нуждается в психологической разгрузке.

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.34.