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    «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?

    «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат Англии 1 декабря 2021 года

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    «Ливерпуль» забил 21 гол в шести гостевых матчах АПЛ
    «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в 14-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря на «Гудисон Парк», начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч Эвертон — Ливерпуль

  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «ирисок» 15 очков.

    «Эвертон» забуксовал, и сейчас уже нет никакой уверенности, что команде в ближайшее время не потребуется новый главный тренер. Рафаэль Бенитес пока что явно не справляется с ситуацией.

    Безвыигрышная серия «Эвертона» составляет уже семь матчей. В пяти случаях команда проиграла.

    Ноябрь «Эвертон» завершил поражениями от «Манчестер Сити» и «Брентфорда».

    «Эвертон» забил всего лишь один гол в четырех предыдущих матчах.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем занимает третье место, отставая от на два очка от «Челси» и на одно от «Манчестер Сити».

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    • У «Ливерпуля» в ноябре был один неудачный матч, из-за которого «мерсисайдцы» и упустили возможность быть первыми. В начале месяца команда Юргена Клоппа проиграла в Лондоне «Вест Хэму».

    В остальных же матчах «Ливерпуль» сыграл идеально. На прошлой неделе «красные» уверенно выиграли у «Порту» в Лиге чемпионов, а потом разгромили «Саутгемптон». Такой «Ливерпуль» будет очень сложно остановить.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» забил 21 гол в шести гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.43.

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    Это дерби, а в таких матчах, как правило, всегда есть напряжение, но сейчас «Эвертон», скорее всего, станет легкой добычей для «Ливерпуля».

    Более того, нельзя исключать, что поражение в этой игре заставит руководство «Эвертона» прекратить сотрудничество с Бенитесом. Команда явно нуждается в психологической разгрузке.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.34.

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    «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?
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