Коэффициенты на матч Анже — Монако
«Анже»
«Анже» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде несколько не хватает стабильности.
В минувшем туре «Анже» не сумел добыть победу. Выездной поединок с «Лансом» завершился боевым паритетом (2:2).
«Анже» идет на шестой позиции, но оказаться в топ-пятерке будет нелегко. Конкурентов много, да и плотность в турнирной таблице очень высокая.
Против «Монако» «Анже» в последние годы играет откровенно неудачно. Например, три последних очных битвы с монегасками были проиграны.
«Монако»
Монегаски имеют огромный потенциал, но пока не может его реализовать. Нынешнее 9 место едва ли можно считать приемлемым результатом для команды.
Самой большой проблемой «Монако» является слабая оборона. В 15 матчах команда пропустила уже 19 мячей.
К слову, в минувшем туре «Монако» не сумел победить «Страсбур» (1:1). К слову, Уиссам Бен Йеддер отличился уже восьмой раз в чемпионате.
«Монако» в ноябрьских матчах захлестнула ничейная волна. Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 3.30.
«Анже» в последнее время
Гости побеждают с натугой, но постараются подняться поближе к лидирующей группе.
Монегаски обладают отличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.20.