«Анже» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Анже» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде несколько не хватает стабильности.

В минувшем туре «Анже» не сумел добыть победу. Выездной поединок с «Лансом» завершился боевым паритетом (2:2).

«Анже» идет на шестой позиции, но оказаться в топ-пятерке будет нелегко. Конкурентов много, да и плотность в турнирной таблице очень высокая.

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Против «Монако» «Анже» в последние годы играет откровенно неудачно. Например, три последних очных битвы с монегасками были проиграны.

«Монако»

Монегаски имеют огромный потенциал, но пока не может его реализовать. Нынешнее 9 место едва ли можно считать приемлемым результатом для команды.

Самой большой проблемой «Монако» является слабая оборона. В 15 матчах команда пропустила уже 19 мячей.

К слову, в минувшем туре «Монако» не сумел победить «Страсбур» (1:1). К слову, Уиссам Бен Йеддер отличился уже восьмой раз в чемпионате.

«Монако» в ноябрьских матчах захлестнула ничейная волна. Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 3.30.

«Анже» в последнее время крайне неудачно играет с монегасками .

Гости побеждают с натугой, но постараются подняться поближе к лидирующей группе.

Монегаски обладают отличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.20.