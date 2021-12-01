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    Монегаски снова накажут «Анже»?

    «Анже» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига 1, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Монако»
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    Уиссам Бен Йеддер
    «Анже» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Анже» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 21:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч Анже — Монако

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Анже»

    «Анже» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде несколько не хватает стабильности.

    В минувшем туре «Анже» не сумел добыть победу. Выездной поединок с «Лансом» завершился боевым паритетом (2:2).

    «Анже» идет на шестой позиции, но оказаться в топ-пятерке будет нелегко. Конкурентов много, да и плотность в турнирной таблице очень высокая.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Монако» «Анже» в последние годы играет откровенно неудачно. Например, три последних очных битвы с монегасками были проиграны.

    «Монако»

    Монегаски имеют огромный потенциал, но пока не может его реализовать. Нынешнее 9 место едва ли можно считать приемлемым результатом для команды.

    Самой большой проблемой «Монако» является слабая оборона. В 15 матчах команда пропустила уже 19 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Монако» не сумел победить «Страсбур» (1:1). К слову, Уиссам Бен Йеддер отличился уже восьмой раз в чемпионате.

    «Монако» в ноябрьских матчах захлестнула ничейная волна. Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 3.30.

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    «Анже» в последнее время крайне неудачно играет с монегасками.

    Гости побеждают с натугой, но постараются подняться поближе к лидирующей группе.

    Монегаски обладают отличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.20.

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    «Анже» — «Монако»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Монегаски снова накажут «Анже»?
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