В матче 15 тура чемпионата Италии (Серии А) «Аталанта» примет «Венецию» на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия». Начало поединка 30 ноября в 20:30 мск. «Аталанта» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Бергамаски проводят отличный отрезок сезона в чемпионате Италии. У них уже 7 матчей без поражений. Сейчас подопечные Гасперини занимают 4 место с 28 очками на счету.

«Аталанта» побеждала в прошлых трех турах. Команда на выезде обыграла «Кальяри» 2:1, затем разгромила «Специю» 5:2. В последнем туре хозяева, хоть и с минимальным счетом, но все же выиграли у «Ювентуса», причем на выезде.

Сюда стоит добавить две ничьи в матчах групповой стадии Лиги чемпионов против «Ман Юнайтед» (2:2) и «Янг Бойз» (3:3). Итого беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 8 поединков.

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Травмы есть у Маттео Ловато и Робина Госенса. Второй пока что под вопросом.

«Венеция»

«Венеция» находится на 15 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с поражением от «Интера». В прошлом туре гости уступили «нерадзурри» 0:2.

«Горожане» в целом имеют неплохие результаты в этом месяце. До поражения от миланцев они победили «Рому» у себя дома со счетом 3:2. Также была выездная победа над «Болоньей» со счетом 1:0.

«Венеция» мало выигрывает на выезде. У нее только 2 победы в 8 гостевых поединках сезона и одна победа в последних 5 играх.

Отметим, что 3 из 4 матчей Серии А с участием «лагунари» завершались при двух и менее забитых голах.

Прогноз и ставка

У «Аталанты» коэффициент составляет 1.28. 10.50 букмекеры дают на победу «Венеции». Ничья оценивается котировкой 6.40.

«Аталанта» подошла к этому матчу с хорошей серией. Победа на «Юве» лишь подтвердила то, что сейчас полностью готовы бороться за самые высокие места в Серии А. На этом фоне победа гостей над «Ромой», которая находится не в лучшей форме, выглядит не так убедительно.