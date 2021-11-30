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    «Аталанта» может одержать крупную победу

    «Аталанта» — «Венеция». Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, Серия А, 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Венеция»
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    Дуван Сапата
    В матче 15 тура чемпионата Италии (Серии А) «Аталанта» примет «Венецию» на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия». Начало поединка 30 ноября в 20:30 мск. «Аталанта» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:30 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Аталанта — Венеция

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    Бергамаски проводят отличный отрезок сезона в чемпионате Италии. У них уже 7 матчей без поражений. Сейчас подопечные Гасперини занимают 4 место с 28 очками на счету.

    «Аталанта» побеждала в прошлых трех турах. Команда на выезде обыграла «Кальяри» 2:1, затем разгромила «Специю» 5:2. В последнем туре хозяева, хоть и с минимальным счетом, но все же выиграли у «Ювентуса», причем на выезде.

    Сюда стоит добавить две ничьи в матчах групповой стадии Лиги чемпионов против «Ман Юнайтед» (2:2) и «Янг Бойз» (3:3). Итого беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 8 поединков.

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    Травмы есть у Маттео Ловато и Робина Госенса. Второй пока что под вопросом.

    «Венеция»

    «Венеция» находится на 15 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с поражением от «Интера». В прошлом туре гости уступили «нерадзурри» 0:2.

    «Горожане» в целом имеют неплохие результаты в этом месяце. До поражения от миланцев они победили «Рому» у себя дома со счетом 3:2. Также была выездная победа над «Болоньей» со счетом 1:0.

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  • 27/11/2021

    • «Венеция» мало выигрывает на выезде. У нее только 2 победы в 8 гостевых поединках сезона и одна победа в последних 5 играх.

    Отметим, что 3 из 4 матчей Серии А с участием «лагунари» завершались при двух и менее забитых голах.

    Прогноз и ставка

    У «Аталанты» коэффициент составляет 1.28. 10.50 букмекеры дают на победу «Венеции». Ничья оценивается котировкой 6.40.

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    «Аталанта» подошла к этому матчу с хорошей серией. Победа на «Юве» лишь подтвердила то, что сейчас полностью готовы бороться за самые высокие места в Серии А. На этом фоне победа гостей над «Ромой», которая находится не в лучшей форме, выглядит не так убедительно.

    Считаем, что «Аталанта» имеет все шансы на победу. До матча с «Ювентусом» она забивала не менее двух голов в 4 играх подряд. Скорее всего, «Венеции» будет тяжело сдерживать атаки. Предлагаем поставить на ИТ «Аталанты» больше 2.5 за 1.97.

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    «Аталанта» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» может одержать крупную победу
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