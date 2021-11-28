«Лейпциг» сыграет на своем поле против леверкузенского «Байера» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 19:30 мск. «Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» находится на седьмой строчке в таблице Бундеслиги. В 12-ти матчах ему удалось набрать 18 очков.

Несколько жней назад «Лейпциг» провел, возможно, свой лучший матч в сезоне. Команда Джесси Марша одержала крупную победу над «Брюгге» (5:0) в Лиге чемпионов. Четыре мяча бельгийцы пропустили еще до перерыва.

В Бундеслиге «Лейпциг» пока находится явно не там, где планировал. В прошлом туре команда проиграла на выезде «Хоффенхайму», но зато перед этим была серия из семи матчей без поражений. В начале месяца «Лейпциг» выиграл на своем поле у дортмундской «Боруссии».

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В шести домашних матчах Бундеслиги «Лейпциг» одержал пять побед . Исключением стала лишь встреча с «Баварией», которая завершилась поражением со счетом 1:4.

«Байер»

«Байер» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти туров. Сейчас в активе «фармацевтов» 21 очко.

«Байер» тоже играл среди недели. Леверкузенский клуб выиграл на своем поле у шотландского «Селтика» (3:2) в матче Лиги Европы.

В Бундеслиге у «Байера» был небольшой спад, но, похоже, после паузы на матчи сборных команда пришла в себя.

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На прошлой неделе «Байер» выиграл у «Бохума», прервав серию из четырех матчей без побед.

«Байер» еще ни разу в текущем чемпионате Германии не проигрывал в гостях .

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Байера» — за 4.20.

Матчи между этими командами, как правило, получаются очень напряженными. И, как ни странно, далеко не самыми результативными. В четырех предыдущих встречах ни разу не было забито больше двух мячей. В трех случаях была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Вполне вероятно, что сейчас будет что-то подобное. Вряд ли «Лейпциг» и «Байер» порадуют чересчур бодрой игрой после сложных матчей в еврокубках.

Ставка — ничья за 4.15.