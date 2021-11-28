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    «Лейпциг» и «Байер» снова сыграют вничью?

    «Лейпциг» — «Байер». Прогноз (к. 4.15) и ставки на чемпионат Германии 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Байер»
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    «Лейпциг» выиграл пять из шести домашних матчей
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против леверкузенского «Байера» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 19:30 мск. «Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Ноября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Байер

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» находится на седьмой строчке в таблице Бундеслиги. В 12-ти матчах ему удалось набрать 18 очков.

    Несколько жней назад «Лейпциг» провел, возможно, свой лучший матч в сезоне. Команда Джесси Марша одержала крупную победу над «Брюгге» (5:0) в Лиге чемпионов. Четыре мяча бельгийцы пропустили еще до перерыва.

    В Бундеслиге «Лейпциг» пока находится явно не там, где планировал. В прошлом туре команда проиграла на выезде «Хоффенхайму», но зато перед этим была серия из семи матчей без поражений. В начале месяца «Лейпциг» выиграл на своем поле у дортмундской «Боруссии».

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    В шести домашних матчах Бундеслиги «Лейпциг» одержал пять побед. Исключением стала лишь встреча с «Баварией», которая завершилась поражением со счетом 1:4.

    «Байер»

    «Байер» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти туров. Сейчас в активе «фармацевтов» 21 очко.

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    • «Байер» тоже играл среди недели. Леверкузенский клуб выиграл на своем поле у шотландского «Селтика» (3:2) в матче Лиги Европы.

    В Бундеслиге у «Байера» был небольшой спад, но, похоже, после паузы на матчи сборных команда пришла в себя.

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    На прошлой неделе «Байер» выиграл у «Бохума», прервав серию из четырех матчей без побед.

    «Байер» еще ни разу в текущем чемпионате Германии не проигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Байера» — за 4.20.

    Матчи между этими командами, как правило, получаются очень напряженными. И, как ни странно, далеко не самыми результативными. В четырех предыдущих встречах ни разу не было забито больше двух мячей. В трех случаях была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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    Вполне вероятно, что сейчас будет что-то подобное. Вряд ли «Лейпциг» и «Байер» порадуют чересчур бодрой игрой после сложных матчей в еврокубках.

    Ставка — ничья за 4.15.

    На ничью со счетом 1:1 можно поставить за 7.30.

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    «Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» и «Байер» снова сыграют вничью?
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