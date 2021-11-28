БАТЭ сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 30-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. БАТЭ — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ уже три сезона подряд остается без золотых медалей. Похоже, гегемонию борисовского клуба можно считать завершенной.

Теперь иные реалии, а именно борьба за 2 место. Да, отрыв от минских динамовцев составляет один пункт, но для пущей уверенности нужна победа!

В минувшем туре БАТЭ сумел добыть три пункта. Выезд в Жодино завершился уверенной викторией (0:3).

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Против витеблян команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных битв БАТЭ добыл три победы при трех ничьих.

«Витебск»

Середняк белорусского чемпионата и в этом сезоне выглядит на своем уровне. Ершистая команда никому не сдается без боя!

Сейчас «Витебск» занимает 7 место. Правда, есть шанс сдвинуть с шестой строчки брестское «Динамо», отставание от которого минимальное.

В минувшем туре витебляне отдыхали. При этом три очка от них никуда не делись, ведь «Спутник» еще летом снялся с чемпионата.

Разумеется, витебляне не собираются сдаваться на милость БАТЭ. Как минимум, гости окажут претенденту на серебро достойное сопротивление.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.40, на ничью за 5.90, а на «Витебск» — за 6.79.

Хозяева мотивированы сохранить за собой итоговое второе место .

«Витебск» уже фактически лишен турнирной мотивации.

БАТЭ не намерен терять вторую строчку, и должен уверенно победить витеблян. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.14.