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    БАТЭ уверенно завершит чемпионат?

    БАТЭ — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 ноября 2021 года

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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 30-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. БАТЭ — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    БАТЭ уже три сезона подряд остается без золотых медалей. Похоже, гегемонию борисовского клуба можно считать завершенной.

    Теперь иные реалии, а именно борьба за 2 место. Да, отрыв от минских динамовцев составляет один пункт, но для пущей уверенности нужна победа!

    В минувшем туре БАТЭ сумел добыть три пункта. Выезд в Жодино завершился уверенной викторией (0:3).

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    Против витеблян команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных битв БАТЭ добыл три победы при трех ничьих.

    «Витебск»

    Середняк белорусского чемпионата и в этом сезоне выглядит на своем уровне. Ершистая команда никому не сдается без боя!

    Сейчас «Витебск» занимает 7 место. Правда, есть шанс сдвинуть с шестой строчки брестское «Динамо», отставание от которого минимальное.

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    • В минувшем туре витебляне отдыхали. При этом три очка от них никуда не делись, ведь «Спутник» еще летом снялся с чемпионата.

    Разумеется, витебляне не собираются сдаваться на милость БАТЭ. Как минимум, гости окажут претенденту на серебро достойное сопротивление.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.40, на ничью за 5.90, а на «Витебск» — за 6.79.

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    Хозяева мотивированы сохранить за собой итоговое второе место.

    «Витебск» уже фактически лишен турнирной мотивации.

    БАТЭ не намерен терять вторую строчку, и должен уверенно победить витеблян. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    БАТЭ — «Витебск»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. БАТЭ уверенно завершит чемпионат?
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