«Палмейрас»
«Палмейрас» подходит к финалу не в лучшей форме. В четырех последних матчах (все в рамках чемпионата Бразилии) команда потерпела три поражения при одной ничьей.
«Палмейрас» проиграл «Флуминенсе» (1:2), «Сан-Паулу» (0:2), «Форталезе» (0:1) и сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (2:2).
В чемпионате Бразилии «Палмейрас» идет на третьем месте, на 8 очков отставая от занимающего второе место «Фламенго».
В Кубке Либертадорес «Палмейрас» занял первое место в одной группе с аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия», перуанским «Университарио» и эквадорским «Индепенденте дель Валье». В 1/4 финала «Палмейрас» прошел «Сан-Паулу» (1:1 и 3:0), а в полуфинале выбил из борьбы еще один бразильский клуб «Атлетико Минейро» (0:0 и 1:1 за счет выездного гола).
«Фламенго»
У «Фламенго» дела обстоят получше. Команда не проигрывает в девяти последних матчах чемпионата Бразилии.
Последние результаты «Фламенго»: победы над «Коринтиансом» (1:0) и «Интернасьоналем» (2:1) и ничья с «Гремио» (2:2).
В чемпионате Бразилии «Фламенго» идет на втором месте — команда на 8 очков отстает от лидирующего «Атлетико Минейро» за четыре матча до окончания сезона.
В Кубке Либертадорес «Фламенго» финишировал первым в группе с аргентинским «Велес Сарсфилдом», эквадорским «ЛДУ Кито» и чилийским клубом «Унион Ла-Калера». В 1/4 финала «Фламенго» разбил парагвайскую «Олимпию Асунсьон» (4:1 и 5:1), а в полуфинале дважды обыграл эквадорскую «Барселону Гуаякиль» (2:0 и 2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Палмейраса» в основное время матча букмекерами дается коэффициент 4,14, на ничью — 3,80, а на победу «Фламенго» — 1,94.
На то, что трофей заберет «Палмейрас», можно поставить с коэффициентом 2,68, а на триумф «Фламенго» — 1,46.
Прогноз и ставка на матч — победа «Фламенго» в основное время матча с коэффициентом 1,94.