Бразильские «Палмейрас» и «Фламенго» встретятся в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча пройдет на стадионе «Сентенарио» в Уругвае 27 ноября. Начало — в 23:00 мск. «Палмейрас» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» подходит к финалу не в лучшей форме. В четырех последних матчах (все в рамках чемпионата Бразилии) команда потерпела три поражения при одной ничьей.

«Палмейрас» проиграл «Флуминенсе» (1:2), «Сан-Паулу» (0:2), «Форталезе» (0:1) и сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (2:2).

В чемпионате Бразилии «Палмейрас» идет на третьем месте, на 8 очков отставая от занимающего второе место «Фламенго».

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В Кубке Либертадорес «Палмейрас» занял первое место в одной группе с аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия», перуанским «Университарио» и эквадорским «Индепенденте дель Валье». В 1/4 финала «Палмейрас» прошел «Сан-Паулу» (1:1 и 3:0), а в полуфинале выбил из борьбы еще один бразильский клуб «Атлетико Минейро» (0:0 и 1:1 за счет выездного гола).

«Фламенго»

У «Фламенго» дела обстоят получше. Команда не проигрывает в девяти последних матчах чемпионата Бразилии.

Последние результаты «Фламенго»: победы над «Коринтиансом» (1:0) и «Интернасьоналем» (2:1) и ничья с «Гремио» (2:2).

В чемпионате Бразилии «Фламенго» идет на втором месте — команда на 8 очков отстает от лидирующего «Атлетико Минейро» за четыре матча до окончания сезона.

В Кубке Либертадорес «Фламенго» финишировал первым в группе с аргентинским «Велес Сарсфилдом», эквадорским «ЛДУ Кито» и чилийским клубом «Унион Ла-Калера». В 1/4 финала «Фламенго» разбил парагвайскую «Олимпию Асунсьон» (4:1 и 5:1), а в полуфинале дважды обыграл эквадорскую «Барселону Гуаякиль» (2:0 и 2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Палмейраса» в основное время матча букмекерами дается коэффициент 4,14, на ничью — 3,80, а на победу «Фламенго» — 1,94.

На то, что трофей заберет «Палмейрас», можно поставить с коэффициентом 2,68, а на триумф «Фламенго» — 1,46.

Прогноз и ставка на матч — победа «Фламенго» в основное время матча с коэффициентом 1,94.