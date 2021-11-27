ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Монако»Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно У Почеттино не ладится в ПСЖ Почеттино не для ПСЖ: толку не будет «Локомотив» — «Лацио»Заслуженный разгром. «Локомотив» досрочно попрощался с Лигой Европы
  • 22:40
    • «Локомотив» крупно проиграл «Лацио» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
  • 07:00
    • Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 06:45
    • Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:03
    • «Лестер» обыграл «Легию» и сместил «Спартак» на второе место в группе С
  • 01:01
    • «Рома» отгрузила «Заре» четыре безответных мяча
    Все новости спорта

    Кто станет триумфатором Кубка Либертадорес?

    «Палмейрас» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.94) и ставка на финал Кубка Либертадорес 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Луис
    Бразильские «Палмейрас» и «Фламенго» встретятся в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча пройдет на стадионе «Сентенарио» в Уругвае 27 ноября. Начало — в 23:00 мск. «Палмейрас» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» подходит к финалу не в лучшей форме. В четырех последних матчах (все в рамках чемпионата Бразилии) команда потерпела три поражения при одной ничьей.

    «Палмейрас» проиграл «Флуминенсе» (1:2), «Сан-Паулу» (0:2), «Форталезе» (0:1) и сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (2:2).

    В чемпионате Бразилии «Палмейрас» идет на третьем месте, на 8 очков отставая от занимающего второе место «Фламенго».

    Все прогнозы на футбол

    В Кубке Либертадорес «Палмейрас» занял первое место в одной группе с аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия», перуанским «Университарио» и эквадорским «Индепенденте дель Валье». В 1/4 финала «Палмейрас» прошел «Сан-Паулу» (1:1 и 3:0), а в полуфинале выбил из борьбы еще один бразильский клуб «Атлетико Минейро» (0:0 и 1:1 за счет выездного гола).

    «Фламенго»

    У «Фламенго» дела обстоят получше. Команда не проигрывает в девяти последних матчах чемпионата Бразилии.

    Последние результаты «Фламенго»: победы над «Коринтиансом» (1:0) и «Интернасьоналем» (2:1) и ничья с «Гремио» (2:2).

  • Трансферный дайджест. 16-22 ноября
  • Уйдет ли Погба в «Реал», избавится ли «Фиорентина» от Кокорина, кто подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины и другие трансферные новости последних дней
  • 22/11/2021

    • В чемпионате Бразилии «Фламенго» идет на втором месте — команда на 8 очков отстает от лидирующего «Атлетико Минейро» за четыре матча до окончания сезона.

    В Кубке Либертадорес «Фламенго» финишировал первым в группе с аргентинским «Велес Сарсфилдом», эквадорским «ЛДУ Кито» и чилийским клубом «Унион Ла-Калера». В 1/4 финала «Фламенго» разбил парагвайскую «Олимпию Асунсьон» (4:1 и 5:1), а в полуфинале дважды обыграл эквадорскую «Барселону Гуаякиль» (2:0 и 2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Палмейраса» в основное время матча букмекерами дается коэффициент 4,14, на ничью — 3,80, а на победу «Фламенго» — 1,94.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На то, что трофей заберет «Палмейрас», можно поставить с коэффициентом 2,68, а на триумф «Фламенго» — 1,46.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Фламенго» в основное время матча с коэффициентом 1,94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сибирь— Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кальяри — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мирандес — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннесота — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палмейрас» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Кто станет триумфатором Кубка Либертадорес?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры