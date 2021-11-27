«Герта» будет принимать «Аугсбург» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет на «Олимпийском» в Берлине 27 ноября. Начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» подошла к этой встрече с серией из трех матчей без побед. Она включает в себя поражение от «Хоффенхайма» (0:2 в гостях), ничью с «Байером» (1:1) и поражение от «Униона» (0:2 в гостях). Все матчи были сыграны в рамках Бундеслиги.

Перед этим у «Герты» была серия из трех побед подряд — две в Бундеслиге и одна в Кубке Германии, где удалось пройти «Пройссен» (3:1 в гостях).

В таблице Бундеслиги «Герта» после 12 туров занимает 14-е место. Команда смогла набрать 13 очков. Забито у «Герты» — 12 голов, а пропущено 26 (второй худший показатель в лиге).

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«Герта» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата. В 12 матчах берлинцы лишь один раз сыграли вничью.

«Аугсбург»

«Аугсбург» к новой игре подходит в приподнятом настроении. В прошлом туре команда сенсационно обыграла «Баварию» — 2:1. Эта победа стала третьей в Бундеслиге для «Аугсбурга».

Перед этим «Аугсбург» в Бундеслиге разгромил «Штутгарт» — 4:1, а также проиграл «Вольфсбургу» (0:1 в гостях).

В турнирной таблице Бундеслиги «Аугсбург» занимает 15-е место. Команда набрала 12 очков и идет в двух очках от зоны вылета.

Разница мячей у «Аугсбурга» оставляет желать лучшего. Забито 11 мячей, а пропущено 21.

Прогноз и ставка

На победу «Герты» дается коэффициент 2,16, на ничью — 3,38, а на победу «Аугсбурга» — 3,86.

«Аугсбург» набрал неплохую форму в последних матчах и способен отобрать очки у испытывающего трудности соседа по таблице. Ставим на то, что гости не проиграют.

Прогноз и ставка на матч — «Аугсбург» не проиграет с коэффициентом 1,78.