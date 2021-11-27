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    Как завершится встреча соседей по таблице Бундеслиги?

    «Герта» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.78)и ставка на матч Бундеслиги 27 ноября 2021 года

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    Рафал Гикевич, «Аугсбург»
    «Герта» будет принимать «Аугсбург» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет на «Олимпийском» в Берлине 27 ноября. Начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Ноября 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч Герта — Аугсбург

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Герта»

    «Герта» подошла к этой встрече с серией из трех матчей без побед. Она включает в себя поражение от «Хоффенхайма» (0:2 в гостях), ничью с «Байером» (1:1) и поражение от «Униона» (0:2 в гостях). Все матчи были сыграны в рамках Бундеслиги.

    Перед этим у «Герты» была серия из трех побед подряд — две в Бундеслиге и одна в Кубке Германии, где удалось пройти «Пройссен» (3:1 в гостях).

    В таблице Бундеслиги «Герта» после 12 туров занимает 14-е место. Команда смогла набрать 13 очков. Забито у «Герты» — 12 голов, а пропущено 26 (второй худший показатель в лиге).

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    «Герта» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата. В 12 матчах берлинцы лишь один раз сыграли вничью.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» к новой игре подходит в приподнятом настроении. В прошлом туре команда сенсационно обыграла «Баварию» — 2:1. Эта победа стала третьей в Бундеслиге для «Аугсбурга».

    Перед этим «Аугсбург» в Бундеслиге разгромил «Штутгарт» — 4:1, а также проиграл «Вольфсбургу» (0:1 в гостях).

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    • В турнирной таблице Бундеслиги «Аугсбург» занимает 15-е место. Команда набрала 12 очков и идет в двух очках от зоны вылета.

    Разница мячей у «Аугсбурга» оставляет желать лучшего. Забито 11 мячей, а пропущено 21.

    Прогноз и ставка

    На победу «Герты» дается коэффициент 2,16, на ничью — 3,38, а на победу «Аугсбурга» — 3,86.

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    «Аугсбург» набрал неплохую форму в последних матчах и способен отобрать очки у испытывающего трудности соседа по таблице. Ставим на то, что гости не проиграют.

    Прогноз и ставка на матч — «Аугсбург» не проиграет с коэффициентом 1,78.

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    «Герта» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Как завершится встреча соседей по таблице Бундеслиги?
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