Коэффициенты на матч Герта — Аугсбург
«Герта»
«Герта» подошла к этой встрече с серией из трех матчей без побед. Она включает в себя поражение от «Хоффенхайма» (0:2 в гостях), ничью с «Байером» (1:1) и поражение от «Униона» (0:2 в гостях). Все матчи были сыграны в рамках Бундеслиги.
Перед этим у «Герты» была серия из трех побед подряд — две в Бундеслиге и одна в Кубке Германии, где удалось пройти «Пройссен» (3:1 в гостях).
В таблице Бундеслиги «Герта» после 12 туров занимает 14-е место. Команда смогла набрать 13 очков. Забито у «Герты» — 12 голов, а пропущено 26 (второй худший показатель в лиге).
«Герта» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата. В 12 матчах берлинцы лишь один раз сыграли вничью.
«Аугсбург»
«Аугсбург» к новой игре подходит в приподнятом настроении. В прошлом туре команда сенсационно обыграла «Баварию» — 2:1. Эта победа стала третьей в Бундеслиге для «Аугсбурга».
Перед этим «Аугсбург» в Бундеслиге разгромил «Штутгарт» — 4:1, а также проиграл «Вольфсбургу» (0:1 в гостях).
В турнирной таблице Бундеслиги «Аугсбург» занимает 15-е место. Команда набрала 12 очков и идет в двух очках от зоны вылета.
Разница мячей у «Аугсбурга» оставляет желать лучшего. Забито 11 мячей, а пропущено 21.
Прогноз и ставка
На победу «Герты» дается коэффициент 2,16, на ничью — 3,38, а на победу «Аугсбурга» — 3,86.
«Аугсбург» набрал неплохую форму в последних матчах и способен отобрать очки у испытывающего трудности соседа по таблице. Ставим на то, что
Прогноз и ставка на матч — «Аугсбург» не проиграет с коэффициентом 1,78.