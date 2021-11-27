В субботу, 27 ноября, в 13-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» сыграет против бирмингемской «Астон Виллы». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

У «Кристал Пэлас» в копилке числится 16 зачетных пунктов, с которыми он разместился на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ в пяти баллах от пятой еврокубковой строки.

После того как «стекольщики» в середине сентября проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:3, затем они не знают горечи поражений на протяжении семи встреч.

Начали лондонцы этот период четырьмя мировыми результатами подряд, а продолжили его двумя викториями, одна из которых была на выезде над «Ман Сити» (2:0). В минувшем туре «орлы» расписали выездную ничью с «Бернли» — 3:3.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Кристал Пэлас» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв два раза при четырех мировых результатах.

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» после 11 проведенных туров на счету числится всего лишь 11 баллов, позволяющие ей находится вблизи зоны вылета, опережая ее только на четыре очка.

Клуб из Бирмингема за всю турнирную дистанцию смог добыть четыре виктории, еще одну игру он завершил вничью и потерпел аж семь поражений, забил 16 мячей, а пропустил на четыре больше.

Все прогнозы на АПЛ

К данному поединку «Виллианы» подходят после домашней виктории над «Брайтоном» со счетом 2:0. Перед этим они имели серию из пяти фиаско подряд, где в четырех случаях они смогли забить хотя бы один гол.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:3. Причем в четырех из пяти последних их очных встреч забивал только один коллектив.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.23.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.52.

Так как в текущем сезоне обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, то в их очном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами.