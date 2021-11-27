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    Забить смогут и хозяева, и гости

    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Англии, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»
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    Кристиан Бентеке
    В субботу, 27 ноября, в 13-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» сыграет против бирмингемской «Астон Виллы». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    У «Кристал Пэлас» в копилке числится 16 зачетных пунктов, с которыми он разместился на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ в пяти баллах от пятой еврокубковой строки.

    После того как «стекольщики» в середине сентября проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:3, затем они не знают горечи поражений на протяжении семи встреч.

    Начали лондонцы этот период четырьмя мировыми результатами подряд, а продолжили его двумя викториями, одна из которых была на выезде над «Ман Сити» (2:0). В минувшем туре «орлы» расписали выездную ничью с «Бернли» — 3:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Кристал Пэлас» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв два раза при четырех мировых результатах.

    «Астон Вилла»

    У «Астон Виллы» после 11 проведенных туров на счету числится всего лишь 11 баллов, позволяющие ей находится вблизи зоны вылета, опережая ее только на четыре очка.

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    • Клуб из Бирмингема за всю турнирную дистанцию смог добыть четыре виктории, еще одну игру он завершил вничью и потерпел аж семь поражений, забил 16 мячей, а пропустил на четыре больше.

    Все прогнозы на АПЛ

    К данному поединку «Виллианы» подходят после домашней виктории над «Брайтоном» со счетом 2:0. Перед этим они имели серию из пяти фиаско подряд, где в четырех случаях они смогли забить хотя бы один гол.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:3. Причем в четырех из пяти последних их очных встреч забивал только один коллектив.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.52.

    Так как в текущем сезоне обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, то в их очном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами.

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    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Забить смогут и хозяева, и гости
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