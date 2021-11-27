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    «Павлины» устоят в логове «чаек»?

    «Брайтон» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Чемпионат Англии, 27 ноября 2021 года

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    Джо Гельхардт
    В 13-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» в родных стенах примет «Лидс». Поединок состоится 27 ноября, начало — в 20:30 по мск. «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» перед этим туром делит восьмое место с «Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков. От пятой еврокубковой позиции отрыв составляет три пункта.

    «Чайки» за 12 проведенных встреч выиграли в четырех из них, три раза они уходили с поля поверженными и пять матчей свели вничью. Разница мячей в этих играх составляет 12:14.

    Стоит отметить, что за последние шесть поединков в рамках АПЛ «сине-белые» не одержали ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Астон Виллы» — 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей территории «Брайтон» в текущем чемпионате набрал восемь баллов из 17, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью.

    «Лидс»

    С 11 баллами «Лидс» в турнирной таблице АПЛ разместился вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на два пункта.

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    • За всю турнирную дистанцию в текущем первенстве «павлины» смогли добыть всего лишь два победных результата. Еще по пять раз они играли вничью и уступали, разница мячей — 12:20.

    У «белых» в последнем отрезке пяти матчей числится одна победа, две мировые и столько же фиаско. Одно из них состоялось в минувшем туре в Лондоне от «Тоттенхэма» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    Вне родных стен «Лидс» в данном розыгрыше АПЛ заработал пока пять баллов из 11 общих, выиграв раз при двух ничьих и трех поражениях.

    В прошлом сезоне «Брайтон» дважды взял верх над «Лидсом» — 2:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Лидса» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.68.

    «Брайтон» после удачного старта уже давно не может победить, а в «Лидс» же за последнее время набрал львиную долю своих баллов. Поэтому в этой игре ожидаем, что проиграть гости не должны.

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    «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Павлины» устоят в логове «чаек»?
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