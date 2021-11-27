В 13-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» в родных стенах примет «Лидс». Поединок состоится 27 ноября, начало — в 20:30 по мск. «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» перед этим туром делит восьмое место с «Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков. От пятой еврокубковой позиции отрыв составляет три пункта.

«Чайки» за 12 проведенных встреч выиграли в четырех из них, три раза они уходили с поля поверженными и пять матчей свели вничью. Разница мячей в этих играх составляет 12:14.

Стоит отметить, что за последние шесть поединков в рамках АПЛ «сине-белые» не одержали ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Астон Виллы» — 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

На своей территории «Брайтон» в текущем чемпионате набрал восемь баллов из 17, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью.

«Лидс»

С 11 баллами «Лидс» в турнирной таблице АПЛ разместился вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на два пункта.

За всю турнирную дистанцию в текущем первенстве «павлины» смогли добыть всего лишь два победных результата. Еще по пять раз они играли вничью и уступали, разница мячей — 12:20.

У «белых» в последнем отрезке пяти матчей числится одна победа, две мировые и столько же фиаско. Одно из них состоялось в минувшем туре в Лондоне от «Тоттенхэма» со счетом 1:2.

Все прогнозы на АПЛ

Вне родных стен «Лидс» в данном розыгрыше АПЛ заработал пока пять баллов из 11 общих, выиграв раз при двух ничьих и трех поражениях.

В прошлом сезоне «Брайтон» дважды взял верх над «Лидсом» — 2:0 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.08.

На викторию «Лидса» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.68.

«Брайтон» после удачного старта уже давно не может победить, а в «Лидс» же за последнее время набрал львиную долю своих баллов. Поэтому в этой игре ожидаем, что проиграть гости не должны.