«Айнтрахт» сыграет на своем поле против бельгийского «Антверпена» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября вр Франкфурте, начало — в 23:00 мск. «Айнтрахт» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает первое место в группе после четырех туров. На данный момент в активе немецкого клуба 10 очков.

По сути, «Айнтрахт» уже одной ногой в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы клуб из Франкфурта не вышел из группы.

В четырех предыдущих матчах «Айнтрахт» одержал три победы и ни разу не проиграл.

После домашней ничьей с «Фенербахче» команда Оливера Гласнера обыграла «Антверпен» и «Олимпиаком» (дважды).

«Айнтрахт» после начала сезона потерпел всего лишь три поражения.

«Антверпен»

«Антверпен» тем временем находится на последней строчке. В четырех матчах бельгийский клуб набрал лишь одно очко.

«Антверпен» выстоял лишь в гостевом матче с «Фенербахче». Встреча в Стамбуле завершилась вничью 2:2.

Все прогнозы на Лигу Европы

На своем поле бельгийцы проиграли турецкому гранду со счетом 0:3.

«Антверпен» пропустил восемь мячей в четырех матчах Лиги Европы.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Антверпена» — за 8.10.

Скорее всего, «Айнтрахт» постарается окончательно закрыть вопрос с выходом в плей-офф. Для этого хозяевам хватит и ничьей, но можно не сомневаться, что они будут играть на победу.

Ставка — победа «Айнтрахта» + тотал матча больше 2,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Айнтрахта» в обоих таймах за 2.05.