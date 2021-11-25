ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
  • 22:40
    • «Бавария» в Киеве выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» еще раз обыграет «Антверпен»?

    «Айнтрахт» — «Антверпен». Прогноз (к. 1.97) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Антверпен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» после начала сезона потерпел всего лишь три поражения
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле против бельгийского «Антверпена» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября вр Франкфурте, начало — в 23:00 мск. «Айнтрахт» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа D 25 Ноября 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 23:00 Антверпен Антверпен
  • Лига Европы. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Антверпен
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
    •

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает первое место в группе после четырех туров. На данный момент в активе немецкого клуба 10 очков.

    По сути, «Айнтрахт» уже одной ногой в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы клуб из Франкфурта не вышел из группы.

    В четырех предыдущих матчах «Айнтрахт» одержал три победы и ни разу не проиграл.

    После домашней ничьей с «Фенербахче» команда Оливера Гласнера обыграла «Антверпен» и «Олимпиаком» (дважды).

    «Айнтрахт» после начала сезона потерпел всего лишь три поражения.

    «Антверпен»

    «Антверпен» тем временем находится на последней строчке. В четырех матчах бельгийский клуб набрал лишь одно очко.

  • Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана
  • С Пеле, Месси и Роналду все понятно. А кто еще в первой десятке бомбардиров?
  • 18/11/2021

    • «Антверпен» выстоял лишь в гостевом матче с «Фенербахче». Встреча в Стамбуле завершилась вничью 2:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На своем поле бельгийцы проиграли турецкому гранду со счетом 0:3.

    «Антверпен» пропустил восемь мячей в четырех матчах Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Антверпена» — за 8.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Скорее всего, «Айнтрахт» постарается окончательно закрыть вопрос с выходом в плей-офф. Для этого хозяевам хватит и ничьей, но можно не сомневаться, что они будут играть на победу.

    Ставка — победа «Айнтрахта» + тотал матча больше 2,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Айнтрахта» в обоих таймах за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» — «Антверпен»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» еще раз обыграет «Антверпен»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры