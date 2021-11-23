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    «Клинки» и «бисквиты» выдадут верховую встречу

    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Англии, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Рединг» на своей территории сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 19-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рединг»

    «Рединг» оштрафован на шесть баллов из-за нарушений. С учетом этого у него на счету 17 баллов, с которыми коллектив находится вблизи зоны вылета, опережая ее на два очка.

    В семи случаях данного первенства «бисквиты» уходили с поля победителями, девять игр они проиграли, а еще в двух поединках делили очки со своими оппонентами.

    В двух своих последних встречах «роялисты» набрали четыре пункта, обыграв 2:1 в гостях «Бирмингем» и расписав дома мировую 1:1 с «Ноттингемом». Перед этим у них была серия из четырех поражений подряд.

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    В родных стенах в текущем первенстве «Рединг» пока добился четырех викторий, трижды уступал и два раза играл вничью, разница мячей — 15:14.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед», вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ, в текущем первенстве первой лиги пока находится во второй части турнирки, имея на своем счету 20 баллов.

    «Клики» за всю турнирную дистанцию чемпионата пока по пять раз побеждали и играли вничью, а еще в восьми случаях уходили с поля поверженными.

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    • К данному поединка команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой по два раза расписывала мировые и уступала. В минувшем туре состоялась домашняя ничья с «Ковентри» — 0:0.

    Только девять из 20 общих баллов «Шеффилд Юнайтед» заработал вне родных стен, победив два раза при трех мировых и четырех фиаско, разница мячей — 9:15.

    Последний раз эти коллективы встречались в 2020 году. И тогда в рамках Кубка страны «Шеффилд Юнайтед» одолел «Рединг» на его поле со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Рединга» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.54.

    За пять последних очных встреч этих команд в четырех случаях был зафиксирован верховой исход. И сейчас не исключаем такого варианта, учитывая ненадежную игру обоих коллективов в обороне.

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    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Клинки» и «бисквиты» выдадут верховую встречу
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