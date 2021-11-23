«Рединг» на своей территории сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 19-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» оштрафован на шесть баллов из-за нарушений. С учетом этого у него на счету 17 баллов, с которыми коллектив находится вблизи зоны вылета, опережая ее на два очка.

В семи случаях данного первенства «бисквиты» уходили с поля победителями, девять игр они проиграли, а еще в двух поединках делили очки со своими оппонентами.

В двух своих последних встречах «роялисты» набрали четыре пункта, обыграв 2:1 в гостях «Бирмингем» и расписав дома мировую 1:1 с «Ноттингемом». Перед этим у них была серия из четырех поражений подряд.

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В родных стенах в текущем первенстве «Рединг» пока добился четырех викторий, трижды уступал и два раза играл вничью, разница мячей — 15:14.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед», вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ, в текущем первенстве первой лиги пока находится во второй части турнирки, имея на своем счету 20 баллов.

«Клики» за всю турнирную дистанцию чемпионата пока по пять раз побеждали и играли вничью, а еще в восьми случаях уходили с поля поверженными.

К данному поединка команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой по два раза расписывала мировые и уступала. В минувшем туре состоялась домашняя ничья с «Ковентри» — 0:0.

Только девять из 20 общих баллов «Шеффилд Юнайтед» заработал вне родных стен, победив два раза при трех мировых и четырех фиаско, разница мячей — 9:15.

Последний раз эти коллективы встречались в 2020 году. И тогда в рамках Кубка страны «Шеффилд Юнайтед» одолел «Рединг» на его поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.16.

На викторию «Рединга» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.54.

За пять последних очных встреч этих команд в четырех случаях был зафиксирован верховой исход. И сейчас не исключаем такого варианта, учитывая ненадежную игру обоих коллективов в обороне.