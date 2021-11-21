«Майнц» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 19:30 мск. «Майнц» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на седьмое место.

При этом показатели у команды весьма скромные. В 11 матчах «Майнц» забил лишь 15 мячей, пропустив в свои ворота 11.

В позапрошлом туре «Майнц» добыл трудовые три пункта. В минувшем поединке коллектив разошелся миром с «Гладбахом» (1:1).

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Таким образом прервалась трехматчевая победная серия «Карнавальщиков». Тем не менее, в четырех последних поединках они не знают поражений.

«Кельн»

По итогам 11 проведенных матчей первой немецкой Бундеслиги «Кельн» с 14 очками разместился на 11-й позиции в турнирной таблице.

Два тура назад «козлы» потерпели выездное фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где было два поражения.

Перед этим коллектив не проигрывал в пяти подряд встречах, дважды победив и три раза сыграв вничью. После этого он не проиграл в двух матча.

В предпоследнем туре команда разошлась миром с «Унион Берлином» (2:2). В последнем — разгромила «Падерборн» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.