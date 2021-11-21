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    Оттолкнется ли «Хетафе» от дна?

    «Хетафе» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Примера, 21 ноября 2021 года

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    «Хетафе» идет на последнем месте
    Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Кадисом» состоится 21 ноября. Матч на арене «Альфонсо Перес» начнется в 16:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Ноября 2021 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.00
  • X
  • 3.15
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  • 4.30
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    «Хетафе»

    «Хетафе» перед стартом данного тура занимает последнее, 20-е место, набрав шесть очков. От безопасной 17 строки он отстает на пять пунктов.

    В позапрошлом игровом дне «Городские» обыграли на своем поле «Эспаньол» со счетом 2:1, что стало для них первой викторией в сезоне.

    Перед этим коллектив не мог победить в 12 играх подряд, проиграв восемь из них. Кроме того, впервые за 13 последних матчей клуб из пригорода Мадрида забил больше одного гола за поединок.

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    Тем не менее, в прошлом матче он уступил «Вильярреалу» (0:1) на выезде.

    «Кадис»

    Этой команде также уготована нелегкая роль борца за выживание. Правда, сейчас она занимает 16 место в одном балле от зоны вылета.

    В 13 сыгранных матчах команда набрала 12 очков. В минувшем своем матче «Кадис» сумел переиграть «Атлетик» (1:0) на выезде.

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    • Перед этим андалузцы не смогли выиграть в родных стенах. «Мальорка» оказала хозяевам сопротивление — ничья 1:1.

    На сегодня они не знают поражений уже в трех матчах кряду, ведь ранее разошлись миром с «Вильярреалом» (3:3) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.

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    «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Оттолкнется ли «Хетафе» от дна?
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