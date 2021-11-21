Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Кадисом» состоится 21 ноября. Матч на арене «Альфонсо Перес» начнется в 16:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» перед стартом данного тура занимает последнее, 20-е место, набрав шесть очков. От безопасной 17 строки он отстает на пять пунктов.

В позапрошлом игровом дне «Городские» обыграли на своем поле «Эспаньол» со счетом 2:1, что стало для них первой викторией в сезоне.

Перед этим коллектив не мог победить в 12 играх подряд, проиграв восемь из них. Кроме того, впервые за 13 последних матчей клуб из пригорода Мадрида забил больше одного гола за поединок.

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Тем не менее, в прошлом матче он уступил «Вильярреалу» (0:1) на выезде.

«Кадис»

Этой команде также уготована нелегкая роль борца за выживание. Правда, сейчас она занимает 16 место в одном балле от зоны вылета.

В 13 сыгранных матчах команда набрала 12 очков. В минувшем своем матче «Кадис» сумел переиграть «Атлетик» (1:0) на выезде.

Перед этим андалузцы не смогли выиграть в родных стенах. «Мальорка» оказала хозяевам сопротивление — ничья 1:1.

На сегодня они не знают поражений уже в трех матчах кряду, ведь ранее разошлись миром с «Вильярреалом» (3:3) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.