В 24-м туре первенства первой российской лиги владикавказская «Алания» в домашнем матче сыграет со второй командой «Спартака». Игра пройдет 21 ноября, начало — 17:00 по мск. «Алания» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент она с 40 баллами идет на шестой строке в турнирной таблице, уступая только по дополнительным показателям зоне плей-офф.

Владикавказцы за всю турнирную дистанцию добились 11 викторий, семь встреч они закончили мировыми исходами и в пяти случаях были повержены, забили 51 мяч, пропустили на 20 голов меньше.

В минувшем туре первенства «золотисто-красные» на выезде расписали мировую с «Кубанью», сыграв с редким счетом 5:5, а немного ранее они проиграли дома «Енисею» со счетом 1:2, тем самым прервав на тот момент 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

Календарь и таблица ФНЛ

24 из 40 общих пунктов «Алания» добыла в домашних встречах, выиграв в восьми поединках при двух проигрышных результатах.

«Спартак-2»

Вторая команда «Спартака» с 27 очками находится во второй половине турнирной таблицы первой российской лиги. От опасной зоны она оторвалась на пять баллов.

За всю турнирную дистанцию московской коллектив добился восьми побед, три поединка он завершил мировыми исходами и 12 раз он уходил с поля поверженным.

К данному поединку «красно-белые» подходят с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой они дважды сыграли вничью и семь встреч проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Велеса» — 1:2.

Прогнозы на ФНЛ

Только 12 из 27 общих пунктов «Спартак-2» заработал вне родных стен. Столичный клуб выиграл в четырех случаях и семь встреч проиграл.

В первом круге «Спартак-2» дома одолел «Аланию» со счетом 3:2, а в прошлом сезоне владикавказцы в играх с москвичами набрали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 3:3 в Москве.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.37.

На викторию «Спартака-2» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.10.

В этой игре прогнозируем викторию «Алания». Но так как она много пропускает, то в данном поединке рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.