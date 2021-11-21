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    Владикавказцы выиграют в результативной игре

    «Алания» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Чемпионат России, 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Спартак-2»
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    «Алания»
    В 24-м туре первенства первой российской лиги владикавказская «Алания» в домашнем матче сыграет со второй командой «Спартака». Игра пройдет 21 ноября, начало — 17:00 по мск. «Алания» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент она с 40 баллами идет на шестой строке в турнирной таблице, уступая только по дополнительным показателям зоне плей-офф.

    Владикавказцы за всю турнирную дистанцию добились 11 викторий, семь встреч они закончили мировыми исходами и в пяти случаях были повержены, забили 51 мяч, пропустили на 20 голов меньше.

    В минувшем туре первенства «золотисто-красные» на выезде расписали мировую с «Кубанью», сыграв с редким счетом 5:5, а немного ранее они проиграли дома «Енисею» со счетом 1:2, тем самым прервав на тот момент 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

    Календарь и таблица ФНЛ

    24 из 40 общих пунктов «Алания» добыла в домашних встречах, выиграв в восьми поединках при двух проигрышных результатах.

    «Спартак-2»

    Вторая команда «Спартака» с 27 очками находится во второй половине турнирной таблицы первой российской лиги. От опасной зоны она оторвалась на пять баллов.

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    • За всю турнирную дистанцию московской коллектив добился восьми побед, три поединка он завершил мировыми исходами и 12 раз он уходил с поля поверженным.

    К данному поединку «красно-белые» подходят с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой они дважды сыграли вничью и семь встреч проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Велеса» — 1:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    Только 12 из 27 общих пунктов «Спартак-2» заработал вне родных стен. Столичный клуб выиграл в четырех случаях и семь встреч проиграл.

    В первом круге «Спартак-2» дома одолел «Аланию» со счетом 3:2, а в прошлом сезоне владикавказцы в играх с москвичами набрали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 3:3 в Москве.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Спартака-2» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.10.

    В этой игре прогнозируем викторию «Алания». Но так как она много пропускает, то в данном поединке рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.

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    «Алания» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Владикавказцы выиграют в результативной игре
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