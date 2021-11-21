В воскресенье, 21 ноября, в рамках 24-го тура первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против томской «Томи». Игра начнется в 14:00 по Москве. «Акрон» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

По итогам 23-х проведенных туров «Акрон» набрал 35 очков, с которыми разместился на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая пять баллов зоне стыков.

Клуб из Тольятти в отрезке последних пяти встреч первенстве неизменно чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. Перед эти у него была серия из пяти выигрышах при одной мировой.

В минувшем игровом дне коллектив в родных стенах справился с воронежским «Факелом», выиграв со счетом 2:0, а туром ранее он с таким же результатом был повержен в Калининграде «Балтикой».

Календарь и таблица ФНЛ

26 из 35 общих пунктов «Акрон» заработал в родных стенах. Команда добыла восемь викторий и по два раза играла вничью и уступала.

«Томь»

«Томь», которая в прошлом сезоне только благодаря счастливой случайности не понизилась в классе, в текущем сезоне находится в середине турнирки, на 13 месте.

В 23 поединках томичи разжились 29 зачетными пунктами и оторвались от опасной зоны на семь баллов. Команда в текущем первенстве восемь раз победила при пяти ничьих и десяти фиаско.

В последнем своем проведенном поединке «Томь» потерпела выездное поражение от «Оренбурга» со счетом 1:2, а перед этим она в родных стенах расписала мировую с «Факелом» 2:2 и одолела «Велес» 1:0.

Прогнозы на ФНЛ

Отметим, что «сибиряки» достаточно успешно играют на своем поле, а вот в гостях выступают не особо хорошо, набрав всего восемь баллов из 29.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 2.07.

На викторию «Томи» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.44.

«Акрону» хорошо даются домашние встречи, а «Томь» вне родных стен выступает не лучшим образом. Поэтому исходя из этого ставим на викторию хозяев.