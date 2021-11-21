«Акрон»
По итогам 23-х проведенных туров «Акрон» набрал 35 очков, с которыми разместился на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая пять баллов зоне стыков.
Клуб из Тольятти в отрезке последних пяти встреч первенстве неизменно чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. Перед эти у него была серия из пяти выигрышах при одной мировой.
В минувшем игровом дне коллектив в родных стенах справился с воронежским «Факелом», выиграв со счетом 2:0, а туром ранее он с таким же результатом был повержен в Калининграде «Балтикой».
26 из 35 общих пунктов «Акрон» заработал в родных стенах. Команда добыла восемь викторий и по два раза играла вничью и уступала.
«Томь»
«Томь», которая в прошлом сезоне только благодаря счастливой случайности не понизилась в классе, в текущем сезоне находится в середине турнирки, на 13 месте.
В 23 поединках томичи разжились 29 зачетными пунктами и оторвались от опасной зоны на семь баллов. Команда в текущем первенстве восемь раз победила при пяти ничьих и десяти фиаско.
В последнем своем проведенном поединке «Томь» потерпела выездное поражение от «Оренбурга» со счетом 1:2, а перед этим она в родных стенах расписала мировую с «Факелом» 2:2 и одолела «Велес» 1:0.
Отметим, что «сибиряки» достаточно успешно играют на своем поле, а вот в гостях выступают не особо хорошо, набрав всего восемь баллов из 29.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 2.07.
На викторию «Томи» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.44.
«Акрону» хорошо даются домашние встречи, а «Томь» вне родных стен выступает не лучшим образом. Поэтому исходя из этого ставим на викторию хозяев.