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    «Акрон» подтвердит статус домашней команды

    «Акрон» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, ФНЛ, 21 ноября 2021 года

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    «Акрон»
    В воскресенье, 21 ноября, в рамках 24-го тура первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против томской «Томи». Игра начнется в 14:00 по Москве. «Акрон» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 14:00 Томь Томь
  • Томск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Акрон»

    По итогам 23-х проведенных туров «Акрон» набрал 35 очков, с которыми разместился на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая пять баллов зоне стыков.

    Клуб из Тольятти в отрезке последних пяти встреч первенстве неизменно чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. Перед эти у него была серия из пяти выигрышах при одной мировой.

    В минувшем игровом дне коллектив в родных стенах справился с воронежским «Факелом», выиграв со счетом 2:0, а туром ранее он с таким же результатом был повержен в Калининграде «Балтикой».

    Календарь и таблица ФНЛ

    26 из 35 общих пунктов «Акрон» заработал в родных стенах. Команда добыла восемь викторий и по два раза играла вничью и уступала.

    «Томь»

    «Томь», которая в прошлом сезоне только благодаря счастливой случайности не понизилась в классе, в текущем сезоне находится в середине турнирки, на 13 месте.

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  • Вчера

    • В 23 поединках томичи разжились 29 зачетными пунктами и оторвались от опасной зоны на семь баллов. Команда в текущем первенстве восемь раз победила при пяти ничьих и десяти фиаско.

    В последнем своем проведенном поединке «Томь» потерпела выездное поражение от «Оренбурга» со счетом 1:2, а перед этим она в родных стенах расписала мировую с «Факелом» 2:2 и одолела «Велес» 1:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    Отметим, что «сибиряки» достаточно успешно играют на своем поле, а вот в гостях выступают не особо хорошо, набрав всего восемь баллов из 29.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Томи» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.44.

    «Акрону» хорошо даются домашние встречи, а «Томь» вне родных стен выступает не лучшим образом. Поэтому исходя из этого ставим на викторию хозяев.

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    «Акрон» — «Томь»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Акрон» подтвердит статус домашней команды
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