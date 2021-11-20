«Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. «Унион» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» после 11-ти туров находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиге. Берлинский клуб набрал 17 очков.

При этом интересно, что команда Урса Фишера до сих пор потерпела лишь два поражения. «Унион» не смог набрать очки только в гостевой игре против дортмундской «Боруссии» и в домашней встрече с «Баварией».

В остальных пяти матчах «Унион» набрал 11 очков и пропустил лишь два мяча, что также заслуживает внимания.

В четырех из пяти предыдущих матчей «Униона» в Бундеслиге сыграла ставка на «обе команды забьют».

«Герта»

«Герта» тем временем находится на 13-й строчке. Сейчас в активе берлинского клуба 13 очков.

Команда Пала Дардаи тяжело входила в сезон, потерпела несколько болезненных поражений, но постепенно ситуация наладилась.

В четырех предыдущих турах «Герта» набрала семь очков. И там были победы над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией», а также ничья с леверкузенским «Байером».

Все прогнозы на Бундеслигу

«Герта» еще ни разу в текущем чемпионате не играла вничью в гостях.

Прогноз и ставка

На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Герты» — за 3.85.

Предсказать исход в берлинском дерби достаточно непросто, поэтому в данном случае лучше ставить на голы. Вряд ли команды станут скромничать.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.59.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.93.