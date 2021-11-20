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    «Унион» и «Герта» устроят перестрелку?

    «Унион» — «Герта». Прогноз (к. 2.59) и ставки на чемпионат Германии 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Герта»
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    «Унион» потерпел лишь два поражения в 11-ти матчах
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. «Унион» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Ноября 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 20:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Унион»

    «Унион» после 11-ти туров находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиге. Берлинский клуб набрал 17 очков.

    При этом интересно, что команда Урса Фишера до сих пор потерпела лишь два поражения. «Унион» не смог набрать очки только в гостевой игре против дортмундской «Боруссии» и в домашней встрече с «Баварией».

    В остальных пяти матчах «Унион» набрал 11 очков и пропустил лишь два мяча, что также заслуживает внимания.

    В четырех из пяти предыдущих матчей «Униона» в Бундеслиге сыграла ставка на «обе команды забьют».

    «Герта»

    «Герта» тем временем находится на 13-й строчке. Сейчас в активе берлинского клуба 13 очков.

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    • Команда Пала Дардаи тяжело входила в сезон, потерпела несколько болезненных поражений, но постепенно ситуация наладилась.

    В четырех предыдущих турах «Герта» набрала семь очков. И там были победы над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией», а также ничья с леверкузенским «Байером».

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    «Герта» еще ни разу в текущем чемпионате не играла вничью в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Герты» — за 3.85.

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    Предсказать исход в берлинском дерби достаточно непросто, поэтому в данном случае лучше ставить на голы. Вряд ли команды станут скромничать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.59.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.93.

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    «Унион» — «Герта»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Унион» и «Герта» устроят перестрелку?
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