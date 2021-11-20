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    «Нефтчи» уверенно победит в бакинском дерби?

    «Нефтчи» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Азербайджана, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сабах»
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    Аррамиш
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 11-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» в нынешнем сезоне пытается отстоять чемпионский титул. Правда, проблемы в обороне пока мешают навязать реальную конкуренцию «Карабаху».

    Более того, бакинцы скатились на 3 место. Отставание от лидера не критическое, но и не маленькое — 6 очков.

    В минувшем туре «Нефтчи» вновь разочаровал. Поражение от аутсайдера «Кешли» (3:2) стало вторым подряд после неудачи в главном дерби Азербайджана.

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    Не радуют и форварды. Бразилец Тиагу в 7 матчах отличился четырежды, остальные внесли еще меньший вклад.

    «Сабах»

    Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабах» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.

    «Сабах» пока не безнадежен. Отставание от спасительной седьмой позиции измеряется лишь одним пунктом.

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    • Более того, бакинцы сейчас на подъеме. Ничья с «Зирей» (3:3) в предыдущем туре лишь подтверждает это.

    К слову, до того «Сабах» добыл две победы к ряду. Причем эти самые победы стали первыми для команды в чемпионате, а в последних трех матчах бакинцы набрали 7 очков из своих восьми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.40, на ничью за 4.56, а на «Сабах» — за 6.90.

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    «Нефтчи» серьезно мотивирован вернуться к полноценному преследованию «Карабаха».

    «Сабах» из пяти последних матчей с земляками проиграл в четырех.

    Хозяева постараются вернуться на победный путь, и сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» уверенно победит в бакинском дерби?
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