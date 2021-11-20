«Нефтчи»
«Нефтчи» в нынешнем сезоне пытается отстоять чемпионский титул. Правда, проблемы в обороне пока мешают навязать реальную конкуренцию «Карабаху».
Более того, бакинцы скатились на 3 место. Отставание от лидера не критическое, но и не маленькое — 6 очков.
В минувшем туре «Нефтчи» вновь разочаровал. Поражение от аутсайдера «Кешли» (3:2) стало вторым подряд после неудачи в главном дерби Азербайджана.
Не радуют и форварды. Бразилец Тиагу в 7 матчах отличился четырежды, остальные внесли еще меньший вклад.
«Сабах»
Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабах» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.
«Сабах» пока не безнадежен. Отставание от спасительной седьмой позиции измеряется лишь одним пунктом.
Более того, бакинцы сейчас на подъеме. Ничья с «Зирей» (3:3) в предыдущем туре лишь подтверждает это.
К слову, до того «Сабах» добыл две победы к ряду. Причем эти самые победы стали первыми для команды в чемпионате, а в последних трех матчах бакинцы набрали 7 очков из своих восьми.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.40, на ничью за 4.56, а на «Сабах» — за 6.90.
«Нефтчи»
«Сабах» из пяти последних матчей с земляками проиграл в четырех.
Хозяева постараются вернуться на победный путь, и сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -1.5 с коэффициентом 2.14.