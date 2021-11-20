«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 11-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» в нынешнем сезоне пытается отстоять чемпионский титул. Правда, проблемы в обороне пока мешают навязать реальную конкуренцию «Карабаху».

Более того, бакинцы скатились на 3 место. Отставание от лидера не критическое, но и не маленькое — 6 очков.

В минувшем туре «Нефтчи» вновь разочаровал. Поражение от аутсайдера «Кешли» (3:2) стало вторым подряд после неудачи в главном дерби Азербайджана.

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Не радуют и форварды. Бразилец Тиагу в 7 матчах отличился четырежды, остальные внесли еще меньший вклад.

«Сабах»

Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабах» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.

«Сабах» пока не безнадежен. Отставание от спасительной седьмой позиции измеряется лишь одним пунктом.

Более того, бакинцы сейчас на подъеме. Ничья с «Зирей» (3:3) в предыдущем туре лишь подтверждает это.

К слову, до того «Сабах» добыл две победы к ряду. Причем эти самые победы стали первыми для команды в чемпионате, а в последних трех матчах бакинцы набрали 7 очков из своих восьми.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.40, на ничью за 4.56, а на «Сабах» — за 6.90.

«Нефтчи» серьезно мотивирован вернуться к полноценному преследованию «Карабаха» .

«Сабах» из пяти последних матчей с земляками проиграл в четырех.

Хозяева постараются вернуться на победный путь, и сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -1.5 с коэффициентом 2.14.