20 ноября на стадионе «Вилла Парк» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» сыграет с «Брайтоном». Игра начнется в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» после 11 проведенных туров на счету числится всего лишь 10 баллов, позволяющие ей находится вблизи зоны вылета, опережая ее только на два очка.

Клуб из Бирмингема за всю турнирную дистанцию смог добыть три виктории, еще одну игру он завершил вничью и потерпел аж семь поражений, забил 14 мячей, а пропустил на шесть больше.

К данному поединку «Виллианы» подходят с серией из пяти фиаско подряд. В минувшем туре первенства они потерпели выездное поражение от «Саутгемптона» со счетом 0:1. Последний раз бирмингемцы набирали очки еще в конце сентября, обыграв тогда 1:0 «МЮ» в гостях.

Календарь и таблица АПЛ

Последние две домашние встречи в рамках АПЛ «Астон Вилла» проиграла, но перед этим она не уступала на протяжении пяти игр в родных стенах.

«Брайтон»

«Брайтон» перед этим туром делит пятое место с «Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков. От пятой еврокубковой позиции отрыв составляет три пункта.

«Чайки» за 11 проведенных встреч выиграли в четырех из них, два раза они уходили с поля поверженными и пять матчей свели вничью. Разница мячей в этих играх составляет 12:12.

Стоит отметить, что за последние шесть поединков в рамках АПЛ «сине-белые» потерпели одно фиаско, проиграв дома 1:4 «Ман Сити», и пять матчей свели вничью, среди которых выделим выездной матч с «Ливерпулем» — 2:2.

Все прогнозы на АПЛ

Что касается гостевой статистики «Брайтона», то он не проигрывает на чужом поле в пяти подряд матчах, два раза победив и трижды сыграв вничью.

В прошлом сезоне «Брайтон» в играх с «Астон Виллой» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 0:0 дома. К слову, в семи из восьми последних их очных сражениях забивали обе команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.55.

На викторию «Брайтона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.38.

Основную часть очных встреч эти команды смогли отметиться в воротах друг друга. С большой долей вероятности, и данное сражение должно пройти с обоюдными уколами.