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    Астраханцы будут ближе к победе

    КАМАЗ — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионат России, 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Волгарь»
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    «Волгарь»
    В 23-м туре первенства первой российской лиги КАМАЗ из Набережных Челнов на своем поле примет астраханский «Волгарь». Игра состоится 17 ноября и начнется в 18:00 по мск. КАМАЗ — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    КАМАЗ

    КАМАЗ перед этим туром занимает 12 место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 28 набранных баллов в копилке.

    Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог отпраздновать семь викторий, столько же поединков он закончил мировыми исходами и восемь раз он уходил с поля поверженным.

    Коллектив за последние семь встреч чемпионата смог добиться только одной победы, три матча он завершил вничью и столько же раз уступил. В минувшем туре состоялось гостевое фиаско от «СКА-Хабаровск» — 0:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    21 из 28 общих баллов КАМАЗ заработал как раз в родных стенах, выиграв шесть игр при трех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 18:14.

    «Волгарь»

    С 21 зачетным пунктом «Волгарь» разместился в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От 16 безопасной строки коллектив отстает на три балла.

    У астраханцев за всю турнирную дистанцию только шесть викторий, еще три поединка они закончили вничью и потерпели аж 13 неудач.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Волжская команда превосходно провела свои три последние игры, выиграв их все. В этот удачный период она на выезде одолела 1:0 «Нефтехимик», а также дома переиграла 1:0 «Акрон» и 2:0 «Ротор».

    11 из 21 пункта «Волгарь» заработал вне родных стен, победив в трех встречах при двух ничейных исходах и шести фиаско, разница мячей — 9:14.

    В первом круге КАМАЗ одолел «Волгарь» на его поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на КАМАЗ — «Волгарь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.10.

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    На викторию «Волгаря» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.28.

    Астраханцы подходят к данной игре в превосходной форме и вполне могут продлить свою удачную серию, так как хозяева в последнее время особо не радуют победами. В общем, в этом поединке ставим с 0 форой на «Волгарь».

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    КАМАЗ — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Астраханцы будут ближе к победе
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