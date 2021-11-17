В 23-м туре первенства первой российской лиги КАМАЗ из Набережных Челнов на своем поле примет астраханский «Волгарь». Игра состоится 17 ноября и начнется в 18:00 по мск. КАМАЗ — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

КАМАЗ перед этим туром занимает 12 место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 28 набранных баллов в копилке.

Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог отпраздновать семь викторий, столько же поединков он закончил мировыми исходами и восемь раз он уходил с поля поверженным.

Коллектив за последние семь встреч чемпионата смог добиться только одной победы, три матча он завершил вничью и столько же раз уступил. В минувшем туре состоялось гостевое фиаско от «СКА-Хабаровск» — 0:1.

Прогнозы на ФНЛ

21 из 28 общих баллов КАМАЗ заработал как раз в родных стенах, выиграв шесть игр при трех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 18:14.

«Волгарь»

С 21 зачетным пунктом «Волгарь» разместился в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От 16 безопасной строки коллектив отстает на три балла.

У астраханцев за всю турнирную дистанцию только шесть викторий, еще три поединка они закончили вничью и потерпели аж 13 неудач.

Календарь и таблица ФНЛ

Волжская команда превосходно провела свои три последние игры, выиграв их все. В этот удачный период она на выезде одолела 1:0 «Нефтехимик», а также дома переиграла 1:0 «Акрон» и 2:0 «Ротор».

11 из 21 пункта «Волгарь» заработал вне родных стен, победив в трех встречах при двух ничейных исходах и шести фиаско, разница мячей — 9:14.

В первом круге КАМАЗ одолел «Волгарь» на его поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на КАМАЗ — «Волгарь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.10.

На викторию «Волгаря» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.28.

Астраханцы подходят к данной игре в превосходной форме и вполне могут продлить свою удачную серию, так как хозяева в последнее время особо не радуют победами. В общем, в этом поединке ставим с 0 форой на «Волгарь».