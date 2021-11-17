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    Продолжится ли беспроигрышная серия Аргентины и Бразилии?

    Аргентина — Бразилия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Бразилия
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    В среду, 17 ноября, сборная Аргентины примет команду Бразилии в рамках 14-го тура отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча, которая пройдет в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио», начнется в 02:30 по московскому времени. Аргентина — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина

    Сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице южноамериканского отбора, набрав 28 очков.

    В 12 сыгранных турах «бело-голубые» одержали восемь побед и четырежды сыграли вничью.

    Этой осенью команда Лионеля Скалони обыграла Венесуэлу (3:1), Боливию (3:0), Уругвай (3:0 и 1:0) и Перу (1:0), а также поделила очки с Парагваем (0:0).

    Встреча Аргентины с Бразилией, запланированная на 5 сентября, не состоялась из-за коронавирусных протоколов.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Из-за травм за Аргентину не сыграют Хуан Фойт и Лукас Аларио. Коронавирусом заболел Николас Гонсалес.

    Бразилия

    Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира, имея на своем счету 34 очка.

    «Селесао» одержали 11 побед в 12 матчах, разойдясь миром только Колумбией (0:0).

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    • Уже после игры в Барранкилье подопечные Тите разгромили Уругвай (4:1), а накануне у себя дома все-таки одолели колумбийцев (1:0) благодаря точному удару Лукаса Пакеты.

    В связи с травмами бразильцам в Аргентине точно не помогут Роберто Фирмино и Лукас Вериссимо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Аргентины — 2.32, победа сборной Бразилии — 3.50, ничья — 3.10.

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    «Селесао» уже обеспечили себе выход на чемпионат мира благодаря недавней победе над колумбийцами. Теперь подопечные Тите могут расслабиться, но вряд ли они сделают это прямо перед принципиальным противостоянием.

    «Бело-голубые» пока не имеют билета на мундиаль, однако, будем честны, только самое невероятное развитие событий лишит их путевки в Катар.

    Обе сборные отличаются неуступчивостью, и нам кажется, что и в этот раз высока вероятность ничейного исхода. Наш прогноз и ставка — «ничья».

    Также ждем осторожной игры с небольшим количеством моментов. Еще один вариант — «тотал меньше 2» за 2.03.

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    Аргентина — Бразилия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия Аргентины и Бразилии?
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