В среду, 17 ноября, сборная Аргентины примет команду Бразилии в рамках 14-го тура отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча, которая пройдет в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио», начнется в 02:30 по московскому времени. Аргентина — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице южноамериканского отбора, набрав 28 очков.

В 12 сыгранных турах «бело-голубые» одержали восемь побед и четырежды сыграли вничью.

Этой осенью команда Лионеля Скалони обыграла Венесуэлу (3:1), Боливию (3:0), Уругвай (3:0 и 1:0) и Перу (1:0), а также поделила очки с Парагваем (0:0).

Встреча Аргентины с Бразилией, запланированная на 5 сентября, не состоялась из-за коронавирусных протоколов.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Из-за травм за Аргентину не сыграют Хуан Фойт и Лукас Аларио. Коронавирусом заболел Николас Гонсалес.

Бразилия

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира, имея на своем счету 34 очка.

«Селесао» одержали 11 побед в 12 матчах, разойдясь миром только Колумбией (0:0).

Уже после игры в Барранкилье подопечные Тите разгромили Уругвай (4:1), а накануне у себя дома все-таки одолели колумбийцев (1:0) благодаря точному удару Лукаса Пакеты.

В связи с травмами бразильцам в Аргентине точно не помогут Роберто Фирмино и Лукас Вериссимо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Аргентины — 2.32, победа сборной Бразилии — 3.50, ничья — 3.10.

«Селесао» уже обеспечили себе выход на чемпионат мира благодаря недавней победе над колумбийцами. Теперь подопечные Тите могут расслабиться, но вряд ли они сделают это прямо перед принципиальным противостоянием.

«Бело-голубые» пока не имеют билета на мундиаль, однако, будем честны, только самое невероятное развитие событий лишит их путевки в Катар.

Обе сборные отличаются неуступчивостью, и нам кажется, что и в этот раз высока вероятность ничейного исхода. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Также ждем осторожной игры с небольшим количеством моментов. Еще один вариант — «тотал меньше 2» за 2.03.