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    «Акрон» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, ФНЛ, 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Факел»
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    Олег Василенко
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 мск. «Акрон» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Акрон»

    «Акрон» в нынешнем сезоне выступает довольно неплохо. Правда, стабильности команде не хватает, и ныне она находится на восьмом месте.

    В минувшем туре «Акрон» очков не заработал. Выезд в Калининград завершился полностью справедливым поражением (2:0).

    Тольяттинцы способны побороться за стыки. Правда, для этого нужно явно улучшать игру в атаке: забито лишь 24 гола.

    Прогнозы на ФНЛ

    О слабой результативности говорит и статистика лидера атак команды. Константин Базелюк отличился лишь пятью мячами.

    «Факел»

    Воронежцы несутся в РПЛ, и это уже никого не удивляет. Даже стадион строится, но главное, все же, и на футбольном поле не оплошать.

    Олег Василенко выстроил отличную команду. «Факел» уже второй, причем отставание от лидера «Оренбурга» составляет лишь один пункт.

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  • 14/11/2021

    • Минувший тур команда провела блестяще. Воронежцы дома минимально одолели как раз лидера ФНЛ, причем судьбу встречи решил курьезный гол.

    Все три очных поединка с «Акроном» воронежцы выиграли. При этом «Факел» пока еще ни разу не пропустил в этих матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.75, на ничью за 3.54, а на «Акрон» — за 5.05.

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    «Акрон» слабовато атакует, к тому же неудачно играет против воронежцев.

    «Факел» постарается закрепиться в зоне прямого выхода в РПЛ.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.14.

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    «Акрон» — «Факел»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Жигулевске?
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