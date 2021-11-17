«Акрон» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 мск. «Акрон» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» в нынешнем сезоне выступает довольно неплохо. Правда, стабильности команде не хватает, и ныне она находится на восьмом месте.

В минувшем туре «Акрон» очков не заработал. Выезд в Калининград завершился полностью справедливым поражением (2:0).

Тольяттинцы способны побороться за стыки. Правда, для этого нужно явно улучшать игру в атаке: забито лишь 24 гола.

Прогнозы на ФНЛ

О слабой результативности говорит и статистика лидера атак команды. Константин Базелюк отличился лишь пятью мячами.

«Факел»

Воронежцы несутся в РПЛ, и это уже никого не удивляет. Даже стадион строится, но главное, все же, и на футбольном поле не оплошать.

Олег Василенко выстроил отличную команду. «Факел» уже второй, причем отставание от лидера «Оренбурга» составляет лишь один пункт.

Минувший тур команда провела блестяще. Воронежцы дома минимально одолели как раз лидера ФНЛ, причем судьбу встречи решил курьезный гол.

Все три очных поединка с «Акроном» воронежцы выиграли. При этом «Факел» пока еще ни разу не пропустил в этих матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.75, на ничью за 3.54, а на «Акрон» — за 5.05.

«Акрон» слабовато атакует, к тому же неудачно играет против воронежцев .

«Факел» постарается закрепиться в зоне прямого выхода в РПЛ.

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.14.