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    «Янычары» одолеют немотивироанного соперника

    Черногория — Турция. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Турция
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    Мерих Демирал
    В Подгорице на Городском стадионе сборная Черногории сыграет с национальной командой Турции в десятом туре отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Черногория — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 16 Ноября 2021 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Турция Турция
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    Коэффициенты на матч
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    Черногория

    Сборная Черногории не имеет шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира. С 12 набранными баллами она находится на четвертой позиции, где уже точно и останется.

    За девять проведенных встреч «соколы» добились трех викторий, еще трижды они играли вничью и столько же раз уступали. Отметим, что две победы были над Гибралтаром, а еще одна — над Латвией.

    Несколько дней тому назад черногорцы не дали Нидерландам завоевать досрочный билет в Катар, сыграв с ним дома вничью со счетом 2:2. Причем хозяева уступали до 83-й минуте 0:2.

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    В текущей компании Черногория в родных стенах проиграла только Норвегии 0:1. Правда, и выиграла всего раз — у безнадежных гибралтарцев. Еще две встречи они свели вничью.

    Турция

    Накануне сборная Турции разгромила дома 6:0 Гибралтар, а в параллельной игре норвежцы не смогли обыграть Латвию 0:0, и благодаря этому турки поднялись на вторую строку, но опережают Норвегию только по дополнительным показателям.

    А от первых Нидерландов «янычары» отстают на два пункта. В случае победы в предстоящей игре они точно ниже второй строки не опустятся, а ничья может окинуть их на третью позицию.

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    «Красно-белые» за девять проведенных встреч уступили только раз — в гостях нидерландцам 1:6. Также они добились пяти викторий и трижды делили очки со своими противниками.

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    • В данной компании на выезде Турция играла в целом неплохо, уступив только раз при трех победных результатах.

    Между собой эти сборные встречались трижды. Два раза они расписали мировую по 2:2, а раз победили турки — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Турции предлагают — 1.75.

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    На викторию Черногории дают — 5.10, ничья оценена — в 3.92.

    Турки приложат сверхусилия для победы в этой игре, а с ней и продолжат борьбу за путевку на чемпионата мира. Прогнозируем в этом поединке викторию гостей минимум в один гол.

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    Черногория — Турция: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. «Янычары» одолеют немотивироанного соперника
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