В Подгорице на Городском стадионе сборная Черногории сыграет с национальной командой Турции в десятом туре отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Черногория — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Сборная Черногории не имеет шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира. С 12 набранными баллами она находится на четвертой позиции, где уже точно и останется.

За девять проведенных встреч «соколы» добились трех викторий, еще трижды они играли вничью и столько же раз уступали. Отметим, что две победы были над Гибралтаром, а еще одна — над Латвией.

Несколько дней тому назад черногорцы не дали Нидерландам завоевать досрочный билет в Катар, сыграв с ним дома вничью со счетом 2:2. Причем хозяева уступали до 83-й минуте 0:2.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В текущей компании Черногория в родных стенах проиграла только Норвегии 0:1. Правда, и выиграла всего раз — у безнадежных гибралтарцев. Еще две встречи они свели вничью.

Турция

Накануне сборная Турции разгромила дома 6:0 Гибралтар, а в параллельной игре норвежцы не смогли обыграть Латвию 0:0, и благодаря этому турки поднялись на вторую строку, но опережают Норвегию только по дополнительным показателям.

А от первых Нидерландов «янычары» отстают на два пункта. В случае победы в предстоящей игре они точно ниже второй строки не опустятся, а ничья может окинуть их на третью позицию.

Все прогнозы на ЧМ-2022

«Красно-белые» за девять проведенных встреч уступили только раз — в гостях нидерландцам 1:6. Также они добились пяти викторий и трижды делили очки со своими противниками.

В данной компании на выезде Турция играла в целом неплохо, уступив только раз при трех победных результатах.

Между собой эти сборные встречались трижды. Два раза они расписали мировую по 2:2, а раз победили турки — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Турции предлагают — 1.75.

На викторию Черногории дают — 5.10, ничья оценена — в 3.92.

Турки приложат сверхусилия для победы в этой игре, а с ней и продолжат борьбу за путевку на чемпионата мира. Прогнозируем в этом поединке викторию гостей минимум в один гол.