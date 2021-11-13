«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне способен удивить. Да и будет ли сенсацией, что боевая армада Сергея Юрана попадет в первый квартет?!
На данный момент хабаровчане занимают 5 место. Вот только отставание от зоны стыков составляет два пункта.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» переиграл «Ротор» (3:1). Причем этот успех стал для армейцев вторым к ряду, причем оба были достигнуты дома и с одинаковым счетом.
Команда Юрана смотрится довольно мощно, но иногда нестабильна. В атаке многое зависит от Давида Караева, настрелявшего 12 мячей. Больше только у нижнекамца Юшина!
«КамАЗ»
Челнинцы обитают на экваторе турнирной таблицы ФНЛ. 10 место видится вполне приемлемым результатом, особенно с учетом статуса новичка лиги.
«КамАЗ» забивает столь же часто, сколько и пропускает — 22:22. Впрочем, в последних матчах удача часто отворачивается от команды из Набережных Челнов.
Минувший тур челнинцы провалили. Все-таки лишь ничья дома с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) вряд ли устроила тренерский штаб.
Причем до того «КамАЗ» с треском уступил еще и в Иваново (4:1). Стало быть, стартовый фарт улетучивается?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.74, на ничью за 3.72, а на «КамАЗ» — за 4.72.
Хабаровчанам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.
«СКА-Хабаровск» традиционно успешно играет с челнинцами, к тому же после двух побед пребывает в прекрасном настроении. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.