«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 07:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне способен удивить. Да и будет ли сенсацией, что боевая армада Сергея Юрана попадет в первый квартет?!

На данный момент хабаровчане занимают 5 место. Вот только отставание от зоны стыков составляет два пункта.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» переиграл «Ротор» (3:1). Причем этот успех стал для армейцев вторым к ряду, причем оба были достигнуты дома и с одинаковым счетом.

Прогнозы на ФНЛ

Команда Юрана смотрится довольно мощно, но иногда нестабильна. В атаке многое зависит от Давида Караева, настрелявшего 12 мячей. Больше только у нижнекамца Юшина!

«КамАЗ»

Челнинцы обитают на экваторе турнирной таблицы ФНЛ. 10 место видится вполне приемлемым результатом, особенно с учетом статуса новичка лиги.

«КамАЗ» забивает столь же часто, сколько и пропускает — 22:22. Впрочем, в последних матчах удача часто отворачивается от команды из Набережных Челнов.

Минувший тур челнинцы провалили. Все-таки лишь ничья дома с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) вряд ли устроила тренерский штаб.

Причем до того «КамАЗ» с треском уступил еще и в Иваново (4:1). Стало быть, стартовый фарт улетучивается?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.74, на ничью за 3.72, а на «КамАЗ» — за 4.72.

Хабаровчанам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.

«КамАЗ» традиционно неудачно играет с армейцами , уступив им в пяти последних очных встречах.

«СКА-Хабаровск» традиционно успешно играет с челнинцами, к тому же после двух побед пребывает в прекрасном настроении. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.