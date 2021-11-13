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    Юран добудет третью победу к ряду?

    «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ»
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    Сергей Юран
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 07:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне способен удивить. Да и будет ли сенсацией, что боевая армада Сергея Юрана попадет в первый квартет?!

    На данный момент хабаровчане занимают 5 место. Вот только отставание от зоны стыков составляет два пункта.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» переиграл «Ротор» (3:1). Причем этот успех стал для армейцев вторым к ряду, причем оба были достигнуты дома и с одинаковым счетом.

    Прогнозы на ФНЛ

    Команда Юрана смотрится довольно мощно, но иногда нестабильна. В атаке многое зависит от Давида Караева, настрелявшего 12 мячей. Больше только у нижнекамца Юшина!

    «КамАЗ»

    Челнинцы обитают на экваторе турнирной таблицы ФНЛ. 10 место видится вполне приемлемым результатом, особенно с учетом статуса новичка лиги.

    «КамАЗ» забивает столь же часто, сколько и пропускает — 22:22. Впрочем, в последних матчах удача часто отворачивается от команды из Набережных Челнов.

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    • Минувший тур челнинцы провалили. Все-таки лишь ничья дома с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) вряд ли устроила тренерский штаб.

    Причем до того «КамАЗ» с треском уступил еще и в Иваново (4:1). Стало быть, стартовый фарт улетучивается?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.74, на ничью за 3.72, а на «КамАЗ» — за 4.72.

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    Хабаровчанам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.

    «КамАЗ» традиционно неудачно играет с армейцами, уступив им в пяти последних очных встречах.

    «СКА-Хабаровск» традиционно успешно играет с челнинцами, к тому же после двух побед пребывает в прекрасном настроении. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.

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    «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Юран добудет третью победу к ряду?
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