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    В Белфасте будет скучный матч

    Северная Ирландия — Литва. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Литва
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    Сборная Северной Ирландии
    В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная Северной Ирландии на своем поле примет команду Литвы. Игра пройдет 12 ноября в Белфасте на стадиона «Виндзор Парк», начало — в 22:45 по мск. Северная Ирландия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии уже точно не сможет добыть билет в Катар. У нее на счету только пять баллов и четвертая строка в группе С. В лучшем случае она может занять третью позицию.

    Ольстерцы эти очки заработали в игре с предстоящим противником, победив 4:1 на выезде, а также расписав домашние мировые по 0:0 с Болгарией и Швейцарией.

    В минувшем туре данного квалификации североирландцы уступили на выезде болгарам со счетом 1:2, а немного ранее они вне родных стен потерпели фиаско и от швейцарцев 0:2.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Северной Ирландии лишь одна победа за 11 последних матчей при четырех ничьих и шести поражениях.

    Литва

    Сборная Литвы с тремя зачетными пунктами замыкает данную группу и только в случае победы в данном поединке сможет улучшить свое положение на одну строку.

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    • Свои баллы прибалтийцы заработали в домашней игре с Болгарией, неожиданно ее обыграв на своем поле со счетом 3:1. Остальные же шесть игр они проиграли с общим счетом 1:17.

    В своей последней сыгранной игре в данной квалификации, которая прошла равно месяц тому назад, литовцы на своей территории были разгромлены Швейцарией со счетом 0:4.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В отборочных циклах чемпионатов мира Литва за последние 14 матчей потерпела 11 поражений, раз сыграв вничью и одержав только две виктории.

    Между собой эти сборные провели три поединка, два из которых выиграли ольстерцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Северной Ирландии предлагают — 1.50.

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    На викторию Литвы дают — 7.60, ничья оценена — в 4.42.

    Так как обе команды имеют слабую реализацию и это поединок уже не будет иметь особого турнирного значения, то не стоит ждать от них активных действий, что и скажется на результативности. В общем, здесь ставим на ТМ 2,5.

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    Северная Ирландия — Литва: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. В Белфасте будет скучный матч
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