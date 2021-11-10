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    Франция U19 начнет отбор с разгрома?

    Франция U19 — Албания U19. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, молодежный чемпионат Европы U19, 10 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Франция U19 — Албания U19
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    Франция U19
    Франция U19 сыграет на своем поле с Албанией U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 16:00 мск. Франция U19 — Албания U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Франции U19

    Нынешний созыв сборной Франции U19 по традиции начинен молодыми звездочками. Причем некоторые из них уже вовсю играют во взрослых командах.

    Например, форвард Ламин Сиссе выступает за «Нанси». К слову, именно его дубль помог французам обыграть Мексику в последнем контрольном матче (4:1).

    Думается, в своей группе французам не будет равных. Разве что с сербами молодым «трехцветным» придется пободаться.

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    С нынешним соперником, в этой возрастной категории, французы пока не пересекались. Однако вряд ли у кого-то есть сомнения, что с албанцами «трехцветные» справятся на отлично.

    Сборная Албании U19

    Албанскую молодежь вполне можно назвать темной лошадкой группы 7. Быть может, эта команда поборется за 2 место в группе?!

    Правда, нынешней осенью сборная Албании U19 проводила лишь товарищеские матчи. Причем в октябре команда дважды переиграла одногодок из Черногории.

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    • В своем последнем матче албанцы победили черногорцев за счет автогола соперника. Но сам факт, что эту команду нельзя считать сладкой булочкой для фаворитов сомнений не вызывает.

    Более того, в летнем контрольном матче с итальянцами Албания U19 уступила лишь минимально. В общем, ждем от команды борьбы с грандом?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию U19 за 1.10, на ничью за 8.80, а на Албанию U19 — за 24.00.

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    Французы имеют в своем составе ряд перспективных исполнителей.

    Гости наверняка постараются достойно выступить в матче с грандом.

    Класс соперников несопоставим, что и выльется в итоговый разгром. Наши прогноз и ставка — Фора Франции U19 -2.5 с коэффициентом 2.09.

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    Франция U19 — Албания U19: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на футбол. Франция U19 начнет отбор с разгрома?
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