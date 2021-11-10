Франция U19

Сборная Франции U19
Нынешний созыв сборной Франции U19 по традиции начинен молодыми звездочками. Причем некоторые из них уже вовсю играют во взрослых командах.
Например, форвард Ламин Сиссе выступает за «Нанси». К слову, именно его дубль помог французам обыграть Мексику в последнем контрольном матче (4:1).
Думается, в своей группе французам не будет равных. Разве что с сербами молодым «трехцветным» придется пободаться.
С нынешним соперником, в этой возрастной категории, французы пока не пересекались. Однако вряд ли у кого-то есть сомнения, что с албанцами «трехцветные» справятся на отлично.
Сборная Албании U19
Албанскую молодежь вполне можно назвать темной лошадкой группы 7. Быть может, эта команда поборется за 2 место в группе?!
Правда, нынешней осенью сборная Албании U19 проводила лишь товарищеские матчи. Причем в октябре команда дважды переиграла одногодок из Черногории.
В своем последнем матче албанцы победили черногорцев за счет автогола соперника. Но сам факт, что эту команду нельзя считать сладкой булочкой для фаворитов сомнений не вызывает.
Более того, в летнем контрольном матче с итальянцами Албания U19 уступила лишь минимально. В общем, ждем от команды борьбы с грандом?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Францию U19 за 1.10, на ничью за 8.80, а на Албанию U19 — за 24.00.
Французы
Гости наверняка постараются достойно выступить в матче с грандом.
Класс соперников несопоставим, что и выльется в итоговый разгром. Наши прогноз и ставка — Фора Франции U19 -2.5 с коэффициентом 2.09.