Во вторник, 9 ноября, «Альдосиви» на своем поле примет «Бока Хуниорс» в 20-м туре аргентинской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Мария Минелья», начнется в 03:15 по московскому времени. «Альдосиви» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альдосиви»

«Альдосиви» занимает 19-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры, имея на своем счету 21 очко.

«Акулы» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели десять поражений в 19 турах.

В середине октября команда Мартина Палермо прервала серию из восьми поражений подряд, после чего обыграла «Индепентьенте» (1:0) и «Арсенал Саранди» (2:1), а также разошлась миром с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0) и «Сентраль Кордова» (0:0).

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После травм у «Альдосиви» восстанавливаются Хоакин Индакоэча и Федерико Андрада.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 30 баллами.

На счету «сине-золотых» восемь побед, шесть ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

Подопечные Себастьяна Баттальи в октябре одержали три победы подряд, но затем проиграли «Велесу Сарсфилд» (0:2) и «Химнасии» (0:1).

Среди травмированных у «Боки» значатся сразу шесть футболистов.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бока Хуниорс» — 1.78, победа «Альдосиви» — 5.60, ничья — 3.20.

«Акулы» проводят непростой сезон, что подтверждает турнирное положение. Они выиграли две последние домашние встречи, но встречались «Арсеналом Саранди», идущим предпоследним, и «Индепендьенте», у которого не клеится игра в гостях.

А вот недавние результаты «сине-золотых» обнадеживают, даже несмотря на два поражения подряд. На выезде они выиграли четыре из последних шести поединков, забивая не меньше двух мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.24.