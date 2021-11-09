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    Одержит ли «Бока Хуниорс» выездную победу?

    «Альдосиви» — «Бока Хуниорс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Аргентины по футболу 9 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альдосиви» — «Бока Хуниорс»
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    Футболисты «Боки»
    Во вторник, 9 ноября, «Альдосиви» на своем поле примет «Бока Хуниорс» в 20-м туре аргентинской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Мария Минелья», начнется в 03:15 по московскому времени. «Альдосиви» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альдосиви»

    «Альдосиви» занимает 19-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры, имея на своем счету 21 очко.

    «Акулы» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели десять поражений в 19 турах.

    В середине октября команда Мартина Палермо прервала серию из восьми поражений подряд, после чего обыграла «Индепентьенте» (1:0) и «Арсенал Саранди» (2:1), а также разошлась миром с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0) и «Сентраль Кордова» (0:0).

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    После травм у «Альдосиви» восстанавливаются Хоакин Индакоэча и Федерико Андрада.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 30 баллами.

    На счету «сине-золотых» восемь побед, шесть ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

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    • Подопечные Себастьяна Баттальи в октябре одержали три победы подряд, но затем проиграли «Велесу Сарсфилд» (0:2) и «Химнасии» (0:1).

    Среди травмированных у «Боки» значатся сразу шесть футболистов.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бока Хуниорс» — 1.78, победа «Альдосиви» — 5.60, ничья — 3.20.

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    «Акулы» проводят непростой сезон, что подтверждает турнирное положение. Они выиграли две последние домашние встречи, но встречались «Арсеналом Саранди», идущим предпоследним, и «Индепендьенте», у которого не клеится игра в гостях.

    А вот недавние результаты «сине-золотых» обнадеживают, даже несмотря на два поражения подряд. На выезде они выиграли четыре из последних шести поединков, забивая не меньше двух мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.24.

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    «Альдосиви» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Бока Хуниорс» выездную победу?
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