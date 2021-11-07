«Осасуна»
До прошлого тура «Осасуна» имела серию без поражений в Примере до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Подопечные Хагобы Аррасате не проигрывали в 5 предыдущих выездных матчах в чемпионате Испании (4 победы, 1 ничья).
В начале октября команда дома вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0), после чего на выезде одолела на последних минутах «Вильярреал» (2:1).
Тем не менее, в прошлом туре баски проиграли «Севилье» (0:2) на выезде. Тем самым они не выигрывают три поединка кряду.
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После 12 туров Примеры «Осасуна» с 19 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 14-15. Отставание от соперника составляет три балла.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» подошел к очередному матчу с беспроигрышной серией, которая насчитывает 15 матчей во всех турнирах. Клуб проиграл только в самом первом матче сезона — против «Барселоны». После этого команда 8 раз победила и 7 раз сыграла вничью.
Между матчами Лиги Европы «Реал Сосьедад» в Ла Лиге сыграл вничью с «Атлетико» (2:2), обыграл «Сельту» (2:0) и разошелся миром с «Атлетиком» (1:1).
В Лиге Европы «Реал Сосьедад» стартовал сразу с группового этапа. Испанский клуб сыграл вничью с ПСВ (2:2), с «Монако» (1:1), в гостях обыграл «Штурм» (1:0) и сыграл вничью с ним же 1:1.
К грядущему туру коллектив подходит лидером Примеры с отрывом в один балл от «Реала» и «Севильи». Правда, баски сыграли на один матч больше.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — также в 3,20.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.