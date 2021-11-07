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    «Останется» ли «Сосьедад» лидером Примеры?

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 7 ноября 2021 года

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    «Сосьедад» 15 матчей не проигрывает
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 20:00 мск. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
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    «Осасуна»

    До прошлого тура «Осасуна» имела серию без поражений в Примере до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Подопечные Хагобы Аррасате не проигрывали в 5 предыдущих выездных матчах в чемпионате Испании (4 победы, 1 ничья).

    В начале октября команда дома вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0), после чего на выезде одолела на последних минутах «Вильярреал» (2:1).

    Тем не менее, в прошлом туре баски проиграли «Севилье» (0:2) на выезде. Тем самым они не выигрывают три поединка кряду.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 12 туров Примеры «Осасуна» с 19 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 14-15. Отставание от соперника составляет три балла.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» подошел к очередному матчу с беспроигрышной серией, которая насчитывает 15 матчей во всех турнирах. Клуб проиграл только в самом первом матче сезона — против «Барселоны». После этого команда 8 раз победила и 7 раз сыграла вничью.

    Между матчами Лиги Европы «Реал Сосьедад» в Ла Лиге сыграл вничью с «Атлетико» (2:2), обыграл «Сельту» (2:0) и разошелся миром с «Атлетиком» (1:1).

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    • В Лиге Европы «Реал Сосьедад» стартовал сразу с группового этапа. Испанский клуб сыграл вничью с ПСВ (2:2), с «Монако» (1:1), в гостях обыграл «Штурм» (1:0) и сыграл вничью с ним же 1:1.

    К грядущему туру коллектив подходит лидером Примеры с отрывом в один балл от «Реала» и «Севильи». Правда, баски сыграли на один матч больше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — также в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Останется» ли «Сосьедад» лидером Примеры?
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