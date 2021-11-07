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    Под знаком реабилитации «Лестера»?

    «Лидс» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, АПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Лестер»
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    Патсон Дака
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Лидс»

    «Лидс» начал чемпионат не лучшим образом. Да и сейчас турнирное положение команды выглядит невесело — 17 место.

    Отрыв от зоны вылета выражается всего в трех пунктах. При этом «Лидс» откровенно слабо атакует, забив лишь 10 мячей в чемпионате.

    В минувшем туре «Лидс» порадовал игрой и результатом. На выезде команда проявила характер и обыграла аутсайдера АПЛ «Норвич» (1:2).

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    Против «Лестера» команда играет довольно-таки проблематично. Лишь одна виктория в пяти последних матчах резко дисгармонирует с тремя коллизиями.

    «Лестер»

    В последнее время «лисы» не радуют своих почитателей. В Лиге Европы команда дома так и не сумела обыграть «Спартак» (1:1), причем Джейми Варди еще и не реализовал пенальти.

    Да и в АПЛ дела у команды идут не так удачно, как хотелось бы. Лишь 11 место с 14 очками при куда более амбициозных задачах — таковы суровые реалии.

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    Без Варди атаку команды до сих пор представить просто невозможно. В активе у форварда 7 мячей из 15 командных — крейсерский показатель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.50, на ничью за 3.50, а на «Лидс» — за 2.75.

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    «Лидс» слабоват в атаке, да и вообще, борется лишь за выживание.

    Гости после ряда неудач настроены подняться по турнирной таблице.

    «Лисы», несмотря на все свои проблемы, смотрятся сильнее хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.50.

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    «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Под знаком реабилитации «Лестера»?
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