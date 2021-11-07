«Лидс» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» начал чемпионат не лучшим образом. Да и сейчас турнирное положение команды выглядит невесело — 17 место.

Отрыв от зоны вылета выражается всего в трех пунктах. При этом «Лидс» откровенно слабо атакует , забив лишь 10 мячей в чемпионате.

В минувшем туре «Лидс» порадовал игрой и результатом. На выезде команда проявила характер и обыграла аутсайдера АПЛ «Норвич» (1:2).

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Против «Лестера» команда играет довольно-таки проблематично. Лишь одна виктория в пяти последних матчах резко дисгармонирует с тремя коллизиями.

«Лестер»

В последнее время «лисы» не радуют своих почитателей. В Лиге Европы команда дома так и не сумела обыграть «Спартак» (1:1), причем Джейми Варди еще и не реализовал пенальти.

Да и в АПЛ дела у команды идут не так удачно, как хотелось бы. Лишь 11 место с 14 очками при куда более амбициозных задачах — таковы суровые реалии.

В предыдущем туре «Лестер» дома уступил «Арсеналу» (0:2). Что ж, пора бы «лисам» уже возвращаться в группу лидеров!

Без Варди атаку команды до сих пор представить просто невозможно. В активе у форварда 7 мячей из 15 командных — крейсерский показатель.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.50, на ничью за 3.50, а на «Лидс» — за 2.75.

«Лидс» слабоват в атаке , да и вообще, борется лишь за выживание.

Гости после ряда неудач настроены подняться по турнирной таблице.

«Лисы», несмотря на все свои проблемы, смотрятся сильнее хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.50.