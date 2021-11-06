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    Самарцы приблизятся к еврокубковой зоне

    «Крылья Советов» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Чемпионат России, 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Химки»
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    «Крылья Советов»
    В 14-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Химок». Поединок пройдет в Самаре 6 ноября, начало — в 16:30 по мск. «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    С 19 набранными очками «Крылья Советов» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. От четвертой еврокубковой строки они отстают на четыре балла.

    За 13 проведенных матчей первенства самарский клуб по шесть раз побеждал и проигрывал, а также одну встречу закончил вничью. У него только одно фиаско за последние четыре поединка чемпионата.

    Данная неудача была в позапрошлом туре на выезде от ЦСКА со счетом 1:3. После этого «волжане» выбыли из Кубка России и смогли переиграть на выезде «Краснодар» 1:0 в чемпионате.

    Все прогнозы на РПЛ

    В шести домашних играх текущего розыгрыша РПЛ «Крылышки» добыли три выигрыша и два матча они проиграли, забили восемь мячей, а пропустили на три гола меньше.

    «Химки»

    С 12 набранными пунктами «Химки» находятся в зоне вылета, на 15 позиции. От 12 безопасной строки команда отстает всего лишь на балл.

    Подмосковный коллектив за 13 сыгранных поединков добыл всего лишь две виктории, шесть раз играл вничью и потерпел пять неудач. За последние пять игр чемпионата у него только одно фиаско.

    Календарь и таблица РПЛ

    Данное поражение состоялась пару туров тому назад в гостях от «Динамо» — 1:4. Затем он пробился в 1/8 финала Кубка страны и расписал мировую 0:0 дома с «Уралом» в рамках РПЛ.

    Вне родных стен в текущем чемпионате России химчане по одному разу побеждали и играли вничью, а также четыре встречи проиграли. Разница мячей — 5:13.

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    Этой весной в Кубке страны «Крылышки» разгромили «Химки» на их поле со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Химки»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 1.92, победа «Химок» — 4.54, ничья — 3.50.

    «Крылья Советов» в последнее время смотрятся очень сильно, особенно дома, а вот химчане заслужено засели в подвале турнирки. В общем, в данной игре ставим на викторию хозяев.

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    «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Самарцы приблизятся к еврокубковой зоне
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