В 14-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Химок». Поединок пройдет в Самаре 6 ноября, начало — в 16:30 по мск. «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

С 19 набранными очками «Крылья Советов» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. От четвертой еврокубковой строки они отстают на четыре балла.

За 13 проведенных матчей первенства самарский клуб по шесть раз побеждал и проигрывал, а также одну встречу закончил вничью. У него только одно фиаско за последние четыре поединка чемпионата.

Данная неудача была в позапрошлом туре на выезде от ЦСКА со счетом 1:3. После этого «волжане» выбыли из Кубка России и смогли переиграть на выезде «Краснодар» 1:0 в чемпионате.

Все прогнозы на РПЛ

В шести домашних играх текущего розыгрыша РПЛ «Крылышки» добыли три выигрыша и два матча они проиграли, забили восемь мячей, а пропустили на три гола меньше.

«Химки»

С 12 набранными пунктами «Химки» находятся в зоне вылета, на 15 позиции. От 12 безопасной строки команда отстает всего лишь на балл.

Подмосковный коллектив за 13 сыгранных поединков добыл всего лишь две виктории, шесть раз играл вничью и потерпел пять неудач. За последние пять игр чемпионата у него только одно фиаско.

Календарь и таблица РПЛ

Данное поражение состоялась пару туров тому назад в гостях от «Динамо» — 1:4. Затем он пробился в 1/8 финала Кубка страны и расписал мировую 0:0 дома с «Уралом» в рамках РПЛ.

Вне родных стен в текущем чемпионате России химчане по одному разу побеждали и играли вничью, а также четыре встречи проиграли. Разница мячей — 5:13.

Этой весной в Кубке страны «Крылышки» разгромили «Химки» на их поле со счетом 4:0.

Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Химки»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 1.92, победа «Химок» — 4.54, ничья — 3.50.

«Крылья Советов» в последнее время смотрятся очень сильно, особенно дома, а вот химчане заслужено засели в подвале турнирки. В общем, в данной игре ставим на викторию хозяев.