В субботу, 6 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге одноименная команда сыграет против «Балтики» из Калининграда в 21-м туре розыгрыша ФНЛ-1. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по мск. «Оренбург» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

По итогам 20-ти туров первенства первой российской лиги «Оренбург» делит с московским «Торпедо» первое место, опережая третью строку всего лишь на балл.

За всю турнирную дистанцию «газовики» выиграли 13 встреч, пять раз они уходили с поля поверженными и дважды сыграли вничью. К данной же игре они подходят после двух поражений подряд.

Сперва в этом отрезке они проиграли «Динамо» 0:3 в Кубке России, а затем в Липецке уступили «Металлургу» 0:1 в чемпионате. Перед этим «бело-синие» выиграл два матча из трех при одном фиаско.

Календарь и таблица ФНЛ

В текущем розыгрыше ФНЛ у «Оренбурга» пока первая домашняя статистика. Команда выиграла десять поединков и дважды проиграла. Последние же пять матчей в родных стенах коллектив только побеждал.

«Балтика»

«Балтика», которую перед стартом сезона называли одним из фаворитов чемпионата, располагается на восьмом месте в турнирке ФНЛ, набрав всего 30 очков, что на шесть меньше, чем у зоны плей-офф.

За пять последних туров чемпионата калининградцы одержали четыре победы при одном поражении, которое было в середине октября в родных стенах от «Волгаря» со счетом 0:2.

Прогнозы на ФНЛ

После этого «балтийцы» поочередно смогли нанести поражение в Липецке «Металлургу» 4:0 и на своем поле «Велесу» 1:0 и «Томи» 4:0 в минувшем игровом дне первенства.

В гостях у «Балтике» в текущем розыгрыше ФНЛ четыре виктории ,три мировых исхода и столько же неудач. Вне родных стен она выиграла два последних поединка.

В первом туре в Калининграде эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «газовики» в играх с «балтийцами» набрали четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома.

Прогноз и ставка на «Оренбург» — «Балтика»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.88.

На викторию «Балтики» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.52.

С атакой у этих команд все в порядке и между собой они в последнее время регулярно забивают друг другу. Так что и сейчас ждем от данного противостояния голы в обе стороны.