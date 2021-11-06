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    На «Газовике» будут голы в обе стороны

    «Оренбург» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат России, 6 ноября 2021 года

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    «Оренбург»
    В субботу, 6 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге одноименная команда сыграет против «Балтики» из Калининграда в 21-м туре розыгрыша ФНЛ-1. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по мск. «Оренбург» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    По итогам 20-ти туров первенства первой российской лиги «Оренбург» делит с московским «Торпедо» первое место, опережая третью строку всего лишь на балл.

    За всю турнирную дистанцию «газовики» выиграли 13 встреч, пять раз они уходили с поля поверженными и дважды сыграли вничью. К данной же игре они подходят после двух поражений подряд.

    Сперва в этом отрезке они проиграли «Динамо» 0:3 в Кубке России, а затем в Липецке уступили «Металлургу» 0:1 в чемпионате. Перед этим «бело-синие» выиграл два матча из трех при одном фиаско.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В текущем розыгрыше ФНЛ у «Оренбурга» пока первая домашняя статистика. Команда выиграла десять поединков и дважды проиграла. Последние же пять матчей в родных стенах коллектив только побеждал.

    «Балтика»

    «Балтика», которую перед стартом сезона называли одним из фаворитов чемпионата, располагается на восьмом месте в турнирке ФНЛ, набрав всего 30 очков, что на шесть меньше, чем у зоны плей-офф.

    За пять последних туров чемпионата калининградцы одержали четыре победы при одном поражении, которое было в середине октября в родных стенах от «Волгаря» со счетом 0:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    После этого «балтийцы» поочередно смогли нанести поражение в Липецке «Металлургу» 4:0 и на своем поле «Велесу» 1:0 и «Томи» 4:0 в минувшем игровом дне первенства.

    В гостях у «Балтике» в текущем розыгрыше ФНЛ четыре виктории ,три мировых исхода и столько же неудач. Вне родных стен она выиграла два последних поединка.

    В первом туре в Калининграде эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «газовики» в играх с «балтийцами» набрали четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома.

    Прогноз и ставка на «Оренбург» — «Балтика»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Балтики» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.52.

    С атакой у этих команд все в порядке и между собой они в последнее время регулярно забивают друг другу. Так что и сейчас ждем от данного противостояния голы в обе стороны.

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    «Оренбург» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. На «Газовике» будут голы в обе стороны
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