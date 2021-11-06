«Алания»
«Алания» в нынешнем сезоне верна своим атакующим традициям. Команда Спартака Гогниева активно борется за выход в РПЛ.
На данный момент осетины занимают 5 место. Отставание от искомой четвертой позиции выражено лишь в дополнительных показателях.
В минувшем туре «Алания» одержала тяжелую победу. Дома «барсы» загрызли молодых краснодарцев (2:1), но в той встрече потеряли удаленного с поля Хетага Хосонова.
Наверняка на грозненской арене «Алания» будет действовать в привычном для себя атакующем ключе. Тем паче, у команды Спартака Гогниева есть реальный шанс вплотную приблизиться к лидирующей группе.
«Торпедо»
Подопечные Александра Бородюка пока справляются со своими задачами. 1 место на текущий момент, пусть и при равенстве очков с «Оренбургом» — однозначный успех.
«Торпедо» сейчас находится на приличном ходу. Четыре виктории подряд, с учетом Кубка страны, говорят об отличных кондициях москвичей.
Минувший тур команда Бородюка может записать себе в актив. В битве с земляками из «Спартака-2» торпедовцы одержали минимальную победу.
Как и у «Алании», в активе у москвичей 40 забитых мячей. Так что в этой встрече сойдутся две сильнейшие атаки в ФНЛ. Плюс на месте Амур Калмыков, отличившийся уже 11 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.06, на ничью за 3.52, а на «Торпедо» — за 3.50.
Команда Гогниева будет максимально стремиться приблизиться к группе лидеров.
В битве сильнейших линий атаки ФНЛ себя проявят оба соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.32.