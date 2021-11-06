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    «Алания» с «Торпедо» огорчат друга после перерыва?

    «Алания» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 3.32) на футбол, ФНЛ, 6 ноября 2021 года

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    «Торпедо»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Алания»

    «Алания» в нынешнем сезоне верна своим атакующим традициям. Команда Спартака Гогниева активно борется за выход в РПЛ.

    На данный момент осетины занимают 5 место. Отставание от искомой четвертой позиции выражено лишь в дополнительных показателях.

    В минувшем туре «Алания» одержала тяжелую победу. Дома «барсы» загрызли молодых краснодарцев (2:1), но в той встрече потеряли удаленного с поля Хетага Хосонова.

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка на грозненской арене «Алания» будет действовать в привычном для себя атакующем ключе. Тем паче, у команды Спартака Гогниева есть реальный шанс вплотную приблизиться к лидирующей группе.

    «Торпедо»

    Подопечные Александра Бородюка пока справляются со своими задачами. 1 место на текущий момент, пусть и при равенстве очков с «Оренбургом» — однозначный успех.

    «Торпедо» сейчас находится на приличном ходу. Четыре виктории подряд, с учетом Кубка страны, говорят об отличных кондициях москвичей.

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    • Минувший тур команда Бородюка может записать себе в актив. В битве с земляками из «Спартака-2» торпедовцы одержали минимальную победу.

    Как и у «Алании», в активе у москвичей 40 забитых мячей. Так что в этой встрече сойдутся две сильнейшие атаки в ФНЛ. Плюс на месте Амур Калмыков, отличившийся уже 11 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.06, на ничью за 3.52, а на «Торпедо» — за 3.50.

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    Команда Гогниева будет максимально стремиться приблизиться к группе лидеров.

    «Торпедо» традиционно удачно играет с осетинами, выиграв четырежды из пяти последних поединков.

    В битве сильнейших линий атаки ФНЛ себя проявят оба соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.32.

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    «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» с «Торпедо» огорчат друга после перерыва?
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